Danser jusqu’aux étoiles – Entrée des artistes

Entrée des artistes est le premier tome d’une nouvelle série passion intitulée Danser jusqu’aux étoiles, des éditions Nathan, plongeant ainsi les jeunes lecteurs, dès 12 ans, dans les coulisses de l’Opéra national de Paris. Un roman de Pascale Maret, paru en mars 2021, qui offre un récit réaliste et juste.

Elles sont huit adolescents à se presser autour des écrans qui se trouvent dans la salle vidéo de l’Ecole de Danse. Les huit filles de Première Division s’apprêtent à passer le concours de recrutement du Ballet. Elles sont toutes en tenue de travail, avec les cheveux tirés en chignon. Bianca plonge son visage dans ses mains, afin de ne pas voir son image, sur la vidéo, qui exécute la variation imposée du concours. Pressée contre elle, Lola affirme que sa figure n’est pas réussie. Bianca relève alors la tête et riposte d’un ton agacé, expliquant qu’elle n’aime pas cette variation…

Comme un dérivé de la série 20, allée de la Danse, Danser jusqu’aux étoiles semblent pour les jeunes lecteurs, plus aguerris. Ainsi, des danseurs et danseuses, qui veulent devenir étoiles de l’Opéra de Paris, sont à découvrir dans cette nouvelle série. Le roman est plutôt réussi et immersif, avec beaucoup de détails donnés, tant les pour postures, que les chorégraphies et autres. C’est le quotidien de quelques danseurs et danseuses qui est à retrouver ici, notamment au moment de passer un concours, pour entrer dans le corps du Ballet et devenir professionnels à l’Opéra de Paris. La compétition est rude, tout comme les sélections… Ainsi, l’intrigue prend rapidement, présentant quelques héros, entre 16 et 18 ans, des personnages attachants, chacun avec leur personnalité. Comme pour l’autre série, les valeurs comme l’amitié, le courage, la passion, le travail, sont mis en avant, avec finesse et justesse.

Entrée des artistes est le premier tome de la nouvelle série des éditions Nathan, Danser jusqu’aux étoiles, qui présente, autour de la passion commune de devenir danseur et danseuse étoile, de jeunes gens qui s’apprêtent à passer un concours d’entrée, pour le Ballet de l’Opéra de Paris.