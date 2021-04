Conquêtes, tome 7, Tanami

Tanami est le septième tome de la série Conquêtes, des éditions Soleil, paru en mars 2021. Une bande dessinée de Nicolas Jarry, Jean-Luc Istin et Zivorad Radivojevic, qui présente une planète hostile, bloquée dans le Jurassique, où les dinosaures ne sont pas les seuls ennemis…

Un homme est étendu par terre, il reprend peu à peu ses esprits. Il porte un équipement sur lequel on peut voir son nom. Il s’appelle Taylor et semble retrouver, petit à petit, ses forces. Il se redresse, fait quelques pas et découvre bientôt un vaisseau avec des hommes, femmes et enfants. Le bâtiment est en feu, des hommes sont à terre, tandis que d’autres tentent de retirer tout ce qu’ils peuvent de l’épave. Deux femmes sont auprès d’un homme gravement blessé. Elles doivent lui extraire un morceau de métal du corps, pour ensuite stopper une hémorragie. Taylor arrive vers elles et leur demande si elles ont besoin d’aide. La jeune femme médecin, lui demande alors de tenir les bras du blessé, afin qu’il ne s’agite pas de trop. Juste après, elle retire un long morceau de métal du corps du blessé. Alors qu’elle s’apprête à le recoudre, Taylor explique qu’il est trop tard et que cela ne va servir à rien…

C’est une poignée de survivants qui a débarqué sur une étrange planète. Tous ont perdu la mémoire, et ne savent pas vraiment ce qu’ils font ici. Pour en savoir plus, il va leur falloir explorer la jungle et comprendre ce qui se trame. Bientôt quelques souvenirs vont leur parvenir, ils devaient fuir la Terre… Le puzzle va être difficile à remettre en place, surtout qu’ils ne sont pas seuls sur cette planète hostile. Des aliens et des symbiotes, font aussi leur apparition. La bande dessinée est bien ficelée, présentant un récit quelque peu original et un peu déstabilisant au début avec une narration qui se fait, tout en présentant un autre personnage. La mémoire défaillante permet de laisser beaucoup de choses en question, avec notamment les réelles intentions de chacun des survivants. Des tensions entre les hommes se font ressentir rapidement, mais sans réellement tout savoir. Ainsi, les choses prennent forme et se mettent en place, dans un dernier combat, surprenant et épique. Le dessin est très plaisant, bien travaillé et expressif, avec un trait dynamique et fluide.

Tanami est le septième tome de la série d’anticipation Conquêtes, des éditions Soleil, qui présente une planète hostile, avec des dinosaures terrifiants, mais bien plus encore, des ennemis aliens et des symbiotes, armes d’un nouveau genre…