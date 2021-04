Comment faire un Investissement dans le trading Forex ?

Le trading forex fait partie des secteurs que la majorité des gens jugent complexes. En fait, il s’agit d’une forme d’investissement similaire à de nombreuses autres. Pour les personnes qui sont à la recherche de méthodes d’investissement sur le Forex, il existe une bonne nouvelle.

Il est possible de trouver assez de stratégies permettant d’atteindre tous les objectifs d’investissement et d’obtenir un retour sur investissement rentable. Pour connaitre mieux à propos de l’investissement dans le forex, cet article vous est destiné. Découvrez ainsi, les stratégies qui vous permettent d’investir dans le trading avec sécurité.

Bref aperçu sur le trading forex?

Dans sa forme la plus élémentaire, le trading forex ressemble au change de devises auquel vous pouvez procéder quand vous voyagez à l’étranger. Les devises sont échangées sur le marché des changes. C’est un marché international accessible 24 heures sur 24, sans interruption du lundi au vendredi. Toutes les transactions de devises sont conclues de gré à gré. Autrement dit, il n’y a pas d’échange matériel et tout un réseau mondial regroupant des banques et d’autres organismes financiers veille au bon fonctionnement du marché.

La plupart des opérations de change sont effectuées par des traders institutionnels. Ils représentent, par exemple des personnes appartenant à des banques, des sociétés de gestion de fonds et des multinationales.

Comment prendre les bonnes décisions avec le Forex trading ?

En matière de trading forex, on utilise principalement deux types d’analyse pour la prise de décisions d’investissement. Il s’agit de l’analyse fondamentale et l’analyse technique.

L’analyse fondamentale

L’analyse fondamentale est l’ancienne méthode de prévision des fluctuations liées aux devises. Elle repose sur l’analyse à la fois d’événements extérieurs, de cycles économiques, de prévisions quant à l’avenir et de conséquences d’événements à venir sur les marchés. On analyse en profondeur dans l’ensemble, tous les facteurs qui peuvent influencer la situation financière d’un pays.

Pour utiliser cette démarche, il convient donc de posséder des connaissances solides en matière d’économie internationale. Par ailleurs, l’utilisation d’un grand nombre de facteurs pour la prise de décisions en matière d’investissement engendre des incertitudes. De même, vous devez émettre de nombreuses hypothèses.

L’analyse technique

L’analyse technique représente la forme la plus moderne d’analyse du marché. Deux variables uniquement interviennent ici : la valeur et le temps. Pour faire l’analyse technique, les traders utilisent des indicateurs mathématiques et statistiques, sans oublier les indicateurs graphiques. Les conclusions obtenues en effet aident à prendre des décisions par rapport à leurs positions boursières.

Profitez de l’effet de levier avec le trading Forex

Il existe deux instruments financiers associés aux comptes à marge que proposent les courtiers forex à savoir les CFD et les contrats de change à report tacite. Grâce à ces comptes, il est possible d’investir sur les marchés une somme plus élevée que votre dépôt initial. De quelle manière cela est-il possible ? En effet, le financement est assuré par votre courtier.

Grace à ces instruments, vous profitez ainsi de l’effet de levier. Cela vous permet d’investir un montant équivalent à un capital supérieur à celui que vous avez. Par conséquent, vous pouvez augmenter vos gains au maximum. Mais attention ! Grâce à l’effet de levier, vous maximisez aussi vos pertes. Alors si vous adoptez cette stratégie, soyez peu gourmand et surtout évitez d’en faire un abus.

Passez Les types d’ordre En investissant

En investissant dans le trading forex, il est possible de passer des ordres de natures différentes. En voici les trois essentiels :

Achetez en fonction du cours du marché . Autrement dit, vous vendez ou achetez sans déterminer de prix.

. Autrement dit, vous vendez ou achetez sans déterminer de prix. Spécifiez un ordre Limit . Vous maximisez vos actions en précisant un prix maximum quand il s’agit d’achat, ou un prix minimum quand il s’agit de vente.

. Vous maximisez vos actions en précisant un prix maximum quand il s’agit d’achat, ou un prix minimum quand il s’agit de vente. Saisissez un ordre Stop. Cette catégorie d’ordre sert à limiter les pertes. Elle vous donne la possibilité de vendre aussitôt que la valeur de vos investissements descend en dessous d’un seuil déterminé préalablement.

Comment choisir un meilleur Broker Forex ?

La plateforme de trading est en effet considérée comme un portail du trader pour accéder aux marchés boursiers. Pour cette raison, les traders ont intérêt à s’assurer que la plateforme de trading, soit facile à utiliser et attrayante visuellement. À cet effet, ironfx.com possède une série d’outils permettant l’analyse technique et fondamentale. Cela vous permet d’entrer facilement des ordres sur le marché des changes. C’est un critère crucial à considérer quand il faut choisir un courtier en forex crédible.

Une interface utilisateur médiocre peut conduire à des erreurs coûteuses en matière de saisie des ordres. Celles-ci peuvent rendre votre trading non rentable et épuisant. Vérifiez que vous choisissez un broker fiable qui a une plateforme de trading fiable MT4, qui est le choix le plus courant parmi les best brokers forex.

Quels sont les avantages et les inconvénients de l’investissement dans le Forex ?

Le trading forex représente un marché extrêmement fluide. Cela vous permet de vendre rapidement vos devises. De plus, il offre généralement des coûts de courtage plus bas par rapport aux autres marchés.

Les investisseurs sont en réalité principalement intéressés par le fait de bénéficier des plus-values très élevés, dans un laps de temps. En revanche, le risque est considérable car il est possible de perdre de son argent en un rien de temps. Vous ne devez donc investir que des sommes dont vous êtes prêt à perdre en raison du niveau de risque particulièrement élevé.

Pour faire vos premiers pas, vous avez la possibilité de commencer à trader en utilisant un compte démo, sans investir véritablement. Vous pourrez ainsi vous exercer avant de miser vos économies personnelles.

Globalement, il convient de ne pas investir sans savoir dans quoi vous vous engagez et de consacrer du temps à vous informer correctement sur le sujet.