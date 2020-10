Les excellentes éditions Maïa présentent un très beau livre émouvant et structurant à l’attention d’un public d’ados : N’aie pas peur de ce fantôme de Jeannine Anziani avec des illustrations d‘Alexandra Suliko Matyas.

Le pitch :

Élisa n’apprécie pas du tout de quitter définitivement Paris. Déménager en compagnie de son père et de son jeune frère, afin de s’installer en Corse, dans la ville de Sartène, est pour elle un deuxième malheur s’ajoutant à un premier drame.

L’adolescente va-t-elle arriver à s’adapter à un environnement et un quotidien si différent de ce qu’elle a toujours connu, se faire de nouvelles amies ?

Et puis, une vieille maison de la cité, dénommée le Palazzu va lui réserver une étrange surprise.

Accepter un changement de vie, toutes sortes d’imprévus, faire face à la vengeance, les premiers émois amoureux, autant de défis à relever pour notre héroïne.

Quelques mots sur l’auteure :

C’est d’une plume emplie d’humour et de tendresse que Jeannine Anziani écrit pour les adultes, les ados, les enfants.

Dans ses albums et romans illustrés : la nature, notre Méditerranée, espoir et envie de se dépasser… Un véritable et fidèle fan-club suit avec passion tous ses ouvrages dont la série avec son héroïne récurrente Pola.

“En l’an 2000, j’ai décidé de changer de vie ! Disons, de me consacrer à ce que j’avais toujours rêvé de faire : écrire… Alors, depuis, j’écris… pour les grands et pour les petits !”

N’aie pas peur de ce fantôme de Jeannine Anziani et Alexandra Suliko Matyas est un très beau livre que je vous conseille de mettre dans votre liste d’achats de cadeaux de Noël. Avec pudeur et tact, l’auteure et son illustratrice relatent une histoire difficile mais remplie de surprises inattendues. Vos ados seront d’une part pris par une trame pleine de rebondissements, et d’autre part, pourront en tirer de beaux conseils.

Cet ouvrage offre le double avantage de divertir mais aussi de constituer une source d’enseignements sur la gestion des émotions ou la manière d’exprimer ses peurs. Le jeune lecteur pourra y puiser des exemples à suivre pour passer ce cap difficile de l’adolescence.

N’aie pas peur de ce fantôme de Jeannine Anziani et Alexandra Suliko Matyas paru aux Editions Maïa ravira les jeunes et leurs parents. Belles lectures.