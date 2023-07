Naruto – Le défi ninja ! Mon jeu de cartes

C’est aux éditions 404, qu’est paru, en mai 2023, le deuxième jeu de cartes Naruto – Le défi ninja. Un jeu qui propose aux fans du manga de devenir le meilleur ninja de Konoha. Il suffit, pour cela de se débarrasser de toutes ses cartes, pour devenir le grand gagnant !

La petite boîte, au rabat aimanté, est pratique à emporter. Elle renferme 50 cartes, dont deux pour les règles du jeu. Le jeu est à partir de 6 ans, pour 2 à 5 joueurs et une durée de 15 minutes environ. Le but du jeu est simple, il faut être le premier à se débarrasser de toutes ses cartes ! Pour cela, il y a 48 cartes personnages qui sont réparties en 4 catégories. Des cartes de couleurs différentes, grises, rouges, violettes et vertes, permettent de retrouver rapidement ces différentes catégories. Pour la mise en place, chaque joueur reçoit cinq cartes, le reste formant la pioche. La carte du haut de la pioche est à placer, face visible, au centre de la table, formant la pile de jeu.

Le jeu est assez simple, il suffit de recouvrir la carte visible de la pile de jeu par une carte de la même couleur ou du même personnage. Ainsi de suite, dans le sens des aiguilles d’une montre, les joueurs déposent les cartes adéquates sur la pile de jeu. Si un joueur ne peut pas jouer son jeu, il y a la pioche ! Le premier joueur qui se débarrasse de toutes ses cartes remporte la partie. Mais le jeu n’est pas aussi simple et monotone ! En effet, quelques personnages possèdent des pouvoirs spéciaux, qui vont apporter quelques rebondissements à la partie… Le jeu est plaisant simple et efficace. Il permet aux enfants et fans de retrouver et jouer avec leurs personnages préférés de l’univers de Naruto. La boîte permet de ranger rapidement et facilement les cartes, et de les emporter dans un sac, en week-end, soirée et vacances !

Naruto – Le défi ninja est un nouveau jeu de cartes, des éditions 404, pratique et plaisant. Un jeu simple, avec de belles cartes des personnages du manga, qui plaira aux fans, petits et grands, pour des parties pleines de rebondissements !

