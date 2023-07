Hatier Vacances – Les cahiers de vacances pour les tout-petits

Bientôt les vacances à la mer ? N’oubliez pas de vous équiper de cahiers de vacances ! Et les tout-petits ne seront pas en reste, puisque les Éditions Hatier ont publié les cahiers « Hatier Vacances » pour les niveaux de maternelle, de la petite à la grande section.

Disponibles aux Éditions Hatier, les cahiers de vacances « Hatier Vacances » vont permettre aux enfants d’apprendre tout en s’amusant durant tout l’été. Au programme, des exercices illustrés, conçus dans le respect des programmes de maternelle. Ce qui veut dire qu’ils pourront réviser, enrichir leur culture et apprendre de nouvelles choses afin de se préparer au mieux pour la rentrée. Et pour que cela devienne une partie de plaisir, Hatier a veillé à ajouter ce qu’il faut d’amusement à ses cahiers de vacances !

Hatier Vacances de 3 à 5 ans

Les Éditions Hatier se sont équipés de professeures des écoles pour la création de leurs cahiers de vacances. Et nous avons pu découvrir ceux dédiés à la Petite Section vers la Moyenne Section et Moyenne Section vers la Grande Section. Soit, permettre aux enfants de parcourir toutes les matières en rapport avec les programmes officiels. Ils vont donc travailler le langage, la lecture, le graphisme, les maths. Ils vont également participer à des jeux d’observation, colorier, coller des autocollants, etc. En bref, ils auront tout en main pour appendre en s’amusant.

Les livres sont plutôt bien conçus, et esthétiquement réussis. Les enfants n’auront qu’une hâte, profiter d’une petite heure en fin de journée pour faire quelques exercices. Les illustrations de Caroline Hernard et Cyril Hahn sont très sympas, enfantines forcément, pour attirer l’œil du jeune lecteur. Les thématiques sont variées, ils seront en immersion dans des lieux qu’ils connaissent ou qu’ils seront ravis de découvrir. Et ils auront plaisir à observer quelques petits encarts réalistes, telles des photos de la nature, d’insecte, etc.

N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel pour découvrir les autres cahiers, du CP jusqu’à la 3ème.