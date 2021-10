Naturopera – L’atelier du D.I.Y.

La PME française Naturopera a lancé la marque L’atelier du D.I.Y., qui propose de réaliser soi-même des produits d’entretien pour la maison, 100% naturels. Des kits, des ingrédients et des contenants, accessibles à tous, fabriqués en France, et à retrouver en grandes surfaces.

Naturopera est une PME française qui s’est construite en plaçant l’homme et la Terre, au cœur de son développement, avec la conviction profonde qu’une autre consommation est possible. Ainsi les produits sont naturels et produits en France, afin de créer des emplois et de la valeur au niveau local. Aussi, Naturopera regroupe des marques engagées, bio et naturelles, dans les secteurs du bébé, de l’hygiène féminine et de l’entretien de la maison.

Ainsi L’atelier du D.I.Y. propose de réaliser soi-même ses produits d’entretien pour la maison. Une gamme assez complète et naturelle, en DIY, pour éviter le gaspillage, la surconsommation de plastique et faire un geste pour la planète. La marque présente des kits complets, des ingrédients et des contenants. Ainsi, chacun se retrouve facilement dans cette marque, les débutants comme les plus expérimentés, avec des recettes et des kits pour accompagner les novices, ou des ingrédients à doser selon ses recettes, pour les experts.

La marque propose tous les produits d’entretien nécessaire pour la maison, ainsi l’on retrouve sept recettes en kits pré-dosés, pour réaliser de la lessive liquide, du liquide vaisselle, des tablettes lave-vaisselle, un nettoyant multi-usages, un nettoyant sols et parquets, des pastilles WC, ou encore une bougie d’ambiance.

L’atelier D.I.Y. pense à tous pour ses produits, les kits sont fabriqués en France par des travailleurs en situation de handicap, les partenaires sont partout en France et les produits sont 100% naturels, écologiques. Les sachets sont en papier recyclable et les cartons également. Ainsi tout est pensé par la planète et l’économie locale, à travers cette marque française.

Les kits se composent de sachets d’ingrédients nécessaires pour la recette du produit d’entretien, avec une fiche recette, pour réaliser le produit. Tout est très bien expliqué et les recettes faciles et rapides à confectionner. Des plus petits sont à retrouver, pour savoir comment faire lorsque l’on ne possède pas de moule, ou comment parfumer des tablettes, par exemple. Les recettes peuvent se faire en famille, pour sensibiliser les enfants à l’écologie et l’économie. Un moment ludique pour prendre soin de la planète et de la maison au quotidien.

Les produits sont plaisants à utiliser, efficaces, parfumés selon les goûts et les envies, pour des produits d’entretien un peu plus personnalisés. Ainsi, la marque propose aussi des petits flacons d’huiles essentielles, pour des fragrances sur mesure. Des récipients à réutiliser, bien évidemment, sont également à retrouver, pour confectionner les tablettes, pour réaliser une bougie, pour réceptionner et utiliser les nettoyants…

Pour ceux qui n’ont pas encore passé le pas, de peur de se tromper dans les doses et dans l’achat excessif de produits de base, les kits de L’atelier D.I.Y. sont superbes, pour une première approche dans la confection de ses propres produits d’entretien naturels. La marque a pensé à tout, la réalisation est simple, rapide et même à faire avec les enfants, pour les sensibiliser aussi !

La marque française et engagée L’atelier D.I.Y. est à retrouver par ici…