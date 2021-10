La carrière de craie – Un roman réaliste

Ce livre écrit par Jacques Neirynck a été publié aux Éditions L’Harmattan. Il existe en format numérique et physique depuis 2020, dans la collection « Ecritures ». La carrière de craie est une fresque réaliste, qui suit l’histoire du personnage principal, Jérôme Janin, qui traverse des épreuves hors du commun, très difficiles à encaisser pour le commun des mortels.

Le livre s’ouvre tout d’abord sur la première nouvelle qui fera tout basculer : le licenciement sauvage de cet homme, qui a longuement travaillé au service de son beau-père. Seulement voilà, la mort « accidentelle » de son épouse et la disparition dans la nature de leur fille s’ajoutent à cette funeste liste, qui annonce la chute de ce cadre qui avait, semble-t-il, réussi sa vie. Dans ce récit difficile par sa dureté, l’auteur retranscrit toutes les étapes les plus douloureuses qu’aura à subir Jérôme. En guise de réponse à ce destin qui s’acharne sur lui, Jérôme décide de se réfugier dans un endroit atypique : une carrière de craie de son village, à Quesnoy dans le Nord. Comme les vagabonds, il commence à entreprendre des travaux lui-même et espère y vivre du mieux qu’il peut. De toute façon, il n’a plus rien à perdre…

Mais le pire est toujours à craindre. Au cours de cette reconstruction, Jérôme se confronte à des révélations surgies du passé, des mystères qui n’ont pas été résolus ainsi que des mensonges qui prennent un goût de vérité et inversement. Les personnages proches qu’il croyait être ses alliés avaient bien caché leurs réelles intentions… Tous les lecteurs pourront compatir à la douleur de ce Jérôme, qui reste calme, face à de tels traumatismes, comme s’il savait déjà en définitive — à quel point sa vie était fausse.

Malgré une enfance difficile et une complicité relative avec sa sœur Justine, l’aide de cette dernière sonne comme un instant d’apaisement, aussi bien pour le lecteur qui découvre cette vie complexe que pour Jérôme lui-même. Tous les deux privés d’une mère morte au moment de l’accouchement de la fille, Justine et Jérôme ont un souvenir spécial de l’enfance. Loin d’être une période d’insouciance, ils ont surtout aidé leur père à la boulangerie familiale. Et si se réfugier de la réalité était le meilleur moyen de s’y confronter ? Aux côtés de ce personnage féminin fort et courageux, malgré un passif de victime de violences, la fratrie se serre les coudes et décide d’aller de l’avant. Grâce à une volonté de fer, Jérôme parvient à ouvrir la boulangerie qui avait été fermée, à la suite de l’achat du commerce par de grandes sociétés rivales. Ce prochain projet qui semblait fou permet aux personnages de renouer avec leur passé, tout en débutant une nouvelle page de leur vie. En conciliant les deux, une réalité s’offre à ceux qui ont connu l’abus sous toutes les formes.

La lecture de La carrière de craie définit parfaitement les enjeux et défis d’une région délaissée et appauvrie telle que la Picardie. Elle fait écho aux secrets de famille honteux, parfois monstrueux qui engrangent des psychoses et font de nombreuses victimes directes et indirectes. Si le passé est statique et ne peut faire l’objet d’une modification, l’avenir appartient à tout le monde. L’essentiel du message de l’auteur semble désigner le futur et l’entraide comme deux accès au bien-être et à la paix intérieure. Ceux qui commettent des péchés et des crimes doivent payer un jour, dans l’idéal. Malheureusement, cela n’arrive pas toujours. Ce récit unique en son genre ne sombre pas dans les clichés du drame : le lecteur en sortira à la fois admiratif envers ce personnage qu’est Jérôme Janin, mais aussi soulagé.

L’évolution de l’histoire est dynamique : le lecteur entre facilement dans l’intrigue et n’en ressort qu’au dernier mot. L’espérance est une émotion forte, brisée par la désillusion. Dans les vallons de la vie, la nature est parfois cruelle avec les gens : bourreaux, victimes, indifférents. Rien n’est tout rose, la réalité n’est ni blanche ni noire : dans cette présentation authentique d’une France limitée par une surexploitation de systèmes mécaniques, dignes des automates, l’auteur accuse subtilement les grandes compagnies intouchables de maîtriser le terrain, poussant les petits commerçants et artisans à marcher sur leur fil, comme des funambules…

La carrière de craie / Auteur : Jacques Neirynck – Editeur : Harmattan – Date de parution : 17/09/2020 – ISBN : 978-2-343-21003-2 – Nombre de pages : 208 – 19,50€ Broché / 14,99€ e-book

