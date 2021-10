Le club des inadapté.e.s aux Éditions Rue de Sèvres

Le club des inadapté.e.s, disponible depuis le 15 septembre, aux Éditions Rue de Sèvres. (+8ans)

Le décor :

Le cimetière … un jeune homme semble s’entretenir avec l’écureuil qui l’observe depuis un arbre. Il raconte sa journée, puis les problèmes qu’il rencontre avec son père en pleine passade positive. Celui-ci a rencontré quelqu’un sur les réseaux sociaux, et il semble être à présent heureux ! Ce jeune homme n’est autre que Martin, et il racontait simplement tout ça devant la tombe de sa mère.

Au portail, Edwidge l’attend pour rejoindre leurs ami.e.s dans un endroit où rien ne peut les atteindre. Un endroit secret, une cabane au milieu des bois, où ils se retrouvent après leur journée de cours. Et c’est dans cette cabane que les quatre ami.e.s ont créé le fameux « Club des inadapté.e.s ».

Les jours passent entre le collège, les injustices qui les frappent, les autres qui se moquent, et cette nouvelle prof de math trop sympa qu’ils adorent tous les quatre !

Mais, un jour, quelque chose de plus grave se produit. Erwann se retrouve à l’hôpital, après s’être fait tabasser par une bande d’idiots … Il faut que toute cette injustice cesse …

Le point sur la BD :

Adaptation du roman de Martin Page, publié aux Éditions l’Ecole des Loisirs, Le club des inadapté.e.s se retrouve en illustrations grâce à Cati Baur, aux Éditions Rue de Sèvres. Soulevant avec pudeur et tendresse, chaque problème de la vie de ces ados qui se croient accablés par le sort. L’autrice nous fait cheminer dans leur esprit pour nous remplir de colère devant l’injustice de leur vie, grâce à la narration d’un des protagonistes permettant un ressenti total de ses émotions.

L’adolescence, un mauvais passage où la plupart d’entre nous subissent leur mal-être plutôt que de vivre pleinement leur vie ! Beaucoup se reconnaîtront dans ce récit, tellement proche de la réalité, si humain et si touchant, loin d’être un récit triste et/ou drama, tout est tourné de façon plutôt drôle et ironique.

Elle dépeint le tout avec des graphismes assez simples pour les personnages, et fournit de multiples détails dans certaines planches.

La conclusion :

Ne croyez pas que cette adaptation en one shot du Club des inadapté.e.s aux Éditions Rue de Sèvres soient une BD «prozac » !! Bien au contraire ! C’est un récit plein d’espoir et d’ironie, tellement touchant qu’on le referme avec du baume au cœur tant on aimerait avoir une bande de potes aussi sympa que les personnages décrits. Et tant on peut se reconnaître dans ces moments où tous les lecteurs sont sûrement passés ou vont passer !!! Une BD parfaite en ce premier trimestre scolaire, à mettre à disposition dans chaque école et/ou collège, pour que chacun puisse y avoir accès pour avoir le meilleur des regards sur lui/elle, les autres, la vie !!!