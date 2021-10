Quels sont les bienfaits et les contre-indications du CBD

Dans cet article, nous explorons les bienfaits et les contre-indications du cannabidiol, une substance dont les nombreuses propriétés thérapeutiques sont de plus en plus souvent mises en avant ces derniers temps, contre des problèmes de santé qui, auparavant, ne pouvaient être soignés, ou qui étaient traités à l’aide de médicaments trop agressifs, et nocif dans de nombreux cas.

BIENFAITS DE L’HUILE DE CBD POUR LA SANTÉ



Le cannabidiol (CBD) est l’un des plus de quatre-vingts cannabinoïdes présents dans lecannabis sativa. Bien que les propriétés thérapeutiques et curatives du cannabis soient connues depuis longtemps et qu’elles aient été portées à l’attention du public et des milieux médicaux, cette substance est illégale dans de nombreux pays, et c’est pourquoi elle ne peut pas être utilisée, même en vertu de ses précieuses propriétés curatives.

Depuis quelques mois, cependant, il est possible d’acheter de l’huile de CBD en ligne sans ordonnance : cela amène de plus en plus de personnes à s’informer sur les bienfaits et les éventuelles contre-indications de cette substance. Contrairement au THC(tétrahydrocannabinol), le CBD n’est pas psychoactif ni psychotrope, c’est-à-dire qu’il n’a pas d’effets stupéfiant. Notre corps contient néanmoins un système « endocannabinoïde », qui est naturellement prédisposé à interagir avec les substances cannabinoïdes (comme le CBD). Il n’est donc pas surprenant que les propriétés thérapeutiques du cannabis soient connues et appréciées depuis l’Antiquité, et que la consommation d’huile de CBD apporte tant de bienfaits à notre organisme.

Selon une étude de 2013 publiée par le British Journal of Clinical Pharmacology, le CBD présente de nombreux avantages. Il est :

Anticonvulsif

Anti-inflammatoire

Tranquillisant

Antipsychotique

Antiémétique

Antioxydant

Il faut rappeler ici que le cannabis utilisé par beaucoup à des fins récréatives n’a pas grand-chose à voir avec le cannabidiol, puisqu’il contient une grande quantité de THC

et des quantités modestes de CBD, la substance qui nous intéresse ici.

CBD ANTI-INFLAMMATOIRE ET CONTRE LE CANCER



Plusieurs études montrent que le CBD inhibe la prolifération des cellules cancéreuses.

Une étude a montré que le CBD a un effet sur la croissance des cellules cancéreuses du sein, en l’inhibant, alors qu’il a peu ou pas d’effet sur les cellules saines.

L’administration de 700 mg de CBD par jour pendant six semaines s’étant avérée non toxique, on suppose que le CBD peut également être utilisé en toute sécurité comme traitement prolongé. Des effets bénéfiques ont également été observés dans une utilisation contre les tumeurs du poumon, du côlon et de la leucémie.

LES EFFETS BÉNÉFIQUES DU CBD CONTRE LA DOULEUR

Le cannabidiol a également prouvé son efficacité contre la douleur chronique. Des études suggèrent que le CBD pourrait devenir un traitement facultatif de la douleur

chronique. Il est également utilisé efficacement contre des inflammations et pour le traitement des maladies auto-immunes.

CBD CONTRE L’ANXIÉTÉ ET LES ATTAQUES DE PANIQUE

En outre, des études semblent suggérer que la CBD a des effets thérapeutiques dans le cas de troubles liés à l’anxiété tels que le trouble d’anxiété sociale, le trouble

obsessionnel-compulsif, les attaques de panique et l’anxiété généralisée.

LE CBD PEUT ÉGALEMENT ÊTRE UTILISÉ POUR TRAITER L’ÉPILEPSIE

L’huile de CBD a été utilisée comme traitement de l’épilepsie et a amélioré la qualité de vie des patients (enfants) atteints d’épilepsie.

L’HUILE DE CBD CONTRE LES NAUSÉES ET LES VOMISSEMENTS

L’ huile de CBD se montre également une aide précieuse en tant qu’antiémétique , dans le traitement des nausées et des vomissements. Des études suggèrent que son efficacité en tant qu’antiémétique est plus grande qu’il est utilisée à faible dose.

LE CANNABIDIOL, UN MÉDICAMENT CONTRE LE DIABÈTE

Le cannabidiol a été testé avec succès sur des souris diabétiques non obèses. Même dans les études menées sur des adultes, femmes et hommes, on a constaté que les

consommateurs de cannabis avaient un taux de glucose à jeun inférieur de 16 %.

AUTRES EFFETS BÉNÉFIQUES DU CBD SUR LE SOMMEIL, L’ARTHRITE, L’APPÉTIT

Grâce à son effet anti-inflammatoire, le CBD réduit l’inflammation due à l’arthrite et a également des effets bénéfiques sur le sommeil, l’appétit et l’acné, en améliorant les

deux premiers et en réduisant la dernière. Le CBD aurait également des effets bénéfiques sur l’humeur, similaires à ceux des antidépresseurs sans les effets

secondaires de ces derniers. Enfin, plusieurs études montrent aussi les bienfaits du cannabidiol dans le traitement des maladies intestinales chroniques : dans ces cas, le

CBD aiderait également à la normalisation de la motilité intestinale.

CONTRE-INDICATIONS DU CBD

Le CBD est sûr et bien toléré par l’organisme, même à fortes doses. Toutefois, certaines contre-indications peuvent apparaître, comme une sécheresse de la bouche, une légère fatigue, une légère baisse de la pression, une aggravation de l’asthme, une réduction de l’absorption d’autres médicaments.

DOSAGE, VOIE D’ADMINISTRATION DE L’HUILE DE CBD

Quelle est la meilleure façon de prendre du CBD, et quelles sont les formes disponibles sur le marché ? L’huile de CBD se présente sous forme de gouttes et peut être utilisée de toutes les manières, c’est-à-dire en usage interne et externe. La concentration est de 500 mg de CBD. Il y a ensuite la crème de CBD : elle doit être étalée et son effet porte principalement sur la zone de la peau traitée. Elle peut également être consommée. La résine de CBD peut être utilisée sous forme de gouttes et a une concentration plus élevée : 1000 mg de CBD. La dose recommandée, pour toutes les formulations, est de 10 à 15 mg de CBD par jour, deux fois par jour (la dose peut également être réduite ou doublée). L’huile de CBD permet, notamment par voie sublinguale, une administration plus efficace. Elle est très polyvalente et peut également être mélangée aux aliments et aux boissons. Étant étalable, la crème de CBD est plutôt indiquée contre l’arthrite, elle peut être utilisée sur les zones du corps spécifiquement touchées par la maladie.