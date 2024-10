One Night of Queen à Paris et en tournée 2024/2025

ONE NIGHT OF QUEEN Après le succès triomphant de sa tournée 2022-2023 qui a attiré plus de 250 000 spectateurs en France, Gary Mullen revient sur scène en 2024 avec son groupe THE WORKS pour une tournée mémorable. Au sommet de son talent, il propose un tout nouveau spectacle, invitant à revivre l’univers légendaire de Queen.

“Sucess Story Tour”

En concert le 9 octobre 24 au Dôme de Paris

et en tournée dans toute la France

Après le succès retentissant de sa tournée 2022-2023 qui a rassemblé 250 000 spectateurs à travers la France, revient en force en France en 2024/25 avec une date parisienne le 9 octobre ainsi que 18 dates dans toute la France. RICHARD WALTER, producteur depuis plus de 32 ans, présente : LE CONCERT EXTRAORDINAIRE !

Gary Mullen, Accompagné de son groupe THE WORKS, l’artiste, plus virtuose que jamais, repart à la conquête des scènes françaises avec un nouveau spectacle. Fort de son énergie débordante et d’une nouvelle scénographie grandiose, Mullen promet de replonger le public dans l’univers majestueux de Queen, pour un hommage saisissant à l’icône Freddie Mercury.

One Night Of Queen est le spectacle hommage rendu à Queen le plus authentique et le plus impressionnant qui n’ait jamais été présenté sur scène avec ses tubes rock les plus légendaires. Durant deux heures, ce show fascinant présente plus de 20 mégatubes des «Rois du Rock» : Bohemian Rhapsody, A kind of Magic, Friends will be Friends, Under Pressure, One Vision, Somebody to love, I want to break Free…

THE SHOW MUST GO ON… !

Dans un show d’une qualité extraordinaire, Gary Mullen est véritablement le sosie vocal et physique de Freddie Mercury. Avec son groupe The Works, il réussit l’incroyable pari de ressusciter la magie, la force et la virtuosité du groupe légendaire Queen. Brian May, guitariste légendaire de Queen, certifie que Gary Mullen, non seulement dans sa performance scénique mais dans sa voix, est digne de l’excessif Freddie Mercury.

DATES DE LA TOURNÉE



2 oct. 2024 : Lille, Zénith

4 oct. 2024 : Reims, Arena

5 oct. 2024 : Bruxelles, Cirque Royal

6 oct. 2024 : Metz, Les Arènes

9 oct. 2024 : Paris, Le Dôme de Paris

10 oct. 2024 : Caen, Zénith

12 oct. 2024 : Poitiers, Arena

13 oct. 2024 : Niort, L’Acclameur

15 oct. 2024 : Bordeaux, Arkéa Arena

17 oct. 2024 : Aurillac, Le Prisme

18 oct. 2024 : Châteauroux, Match 36

19 oct. 2024 : Châlons Champagne, Capitole

4 janv. 2025 : Nancy, Zénith

5 janv. 2025 : Dijon, Zénith

8 janv. 2025 : Mâcon, Le Spot



10 janv. 2025 : Bourg-en-Bresse, Ekinox

11 janv. 2025 : Roanne, Le Scarabée

12 janv. 2025 : Lyon, La Halle

14 janv. 2025 : Aix-en-Provence, Arena

15 janv. 2025 : Montluçon, Athanor

17 janv. 2025 : Troyes, Le Cube

18 janv. 2025 : Tremblay, Arena

21 janv. 2025 : Angoulême, Esp. Carat

22 janv. 2025 : Laval, Esp. Mayenne

24 janv. 2025 : Tours, Parc Expo

25 janv. 2025 : Lorient, Parc Expo

26 janv. 2025 : Orléans, Zénith

29 janv. 2025 : Mouilleron, Vendespace

31 janv. 2025 : Rennes, Le Liberté

1 févr. 2025 : Compiègne, Le Tigre

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

Tarifs : de 60 à 80€