Pabobo – Des veilleuses à glisser sous le sapin

Pabobo, marque française, présente une belle offre de veilleuses, pour le bien-être et le sommeil des tout-petits. Des veilleuses à glisser sous le sapin, pour un Noël scintillant, qui accompagneront les enfants dans leur sommeil, essentiel pour leur bon développement.

Pabobo est une marque française qui voit le jour en 2003 et devient rapidement une experte autour du sommeil des tout-petits. Les veilleuses, entre autres, sont des solutions innovantes et astucieuses, qui vont veiller sur les nuits des enfants et les accompagner dans la notion d’endormissement. Pour ce Noël, de jolies et fabuleuses veilleuses trouveront facilement leur place au pied du sapin…

En effet, parmi la belle gamme de veilleuses, France Net Infos a choisi de présenter et tester le projecteur d’étoiles champignon, ainsi que la veilleuse Shakies licorne.

Le projecteur d’étoiles champignon est un joli champignon, qui se décline en deux couleurs, et décorera parfaitement la chambre de bébé. Le projecteur est musical, il offre plusieurs musiques douces et des bruits blancs, pour favoriser l’endormissement de bébé. Le volume peut être réglé, tout comme un mode silencieux peut être mis. Le champignon projette de jolies étoiles sur le plafond de la chambre, de trois couleurs différentes, changeantes ou fixes. Le projecteur fonctionne à piles et s’utilise dès la naissance.

Un doux rituel, pour rassurer les enfants et favoriser l’endormissement, dans une ambiance bienveillante. Le champignon s’arrête automatiquement au bout de quelques minutes. Une fonction supplémentaire permet au champignon de se rallumer si bébé pleure, afin de l’apaiser rapidement. Là encore, le champignon s’arrêtera tout seul, au bout d’une dizaine de minutes. Il est pratique, se nettoie sans difficulté. Le champignon est facilement transportable, pour les week-ends et les vacances, pour continuer le rituel rassurant !

La veilleuse Shakies licorne vient, tout comme la veilleuse Shakies baleine, agrandir la série de mini-veilleuses à collectionner. Une peluche toute douce, au minois adorable, qui va devenir rapidement le doudou des enfants, petits et grands. La veilleuse est belle, avec des détails travaillés. Le visage, la corne, les ailes et les étiquettes, pour la crinière, sont des détails qui plairont ! La peluche est adaptée aux enfants, dès la naissance, qui trouveront rapidement du réconfort auprès d’elle. La licorne illumine dans le noir, rassurant les enfants qui se sentent moins perdus. Pour l’allumer, il suffit de l’agiter un peu. La lumière reste douce, pour ne pas éblouir les petits, dans leur sommeil. Elle est réglable, dure 5 secondes ou 5 minutes. La peluche fonctionne à piles, se transporte facilement, et se nettoie facilement, car elle est déhoussable !

Pabobo, marque française experte dans le sommeil des tout-petits, propose de glisser de fabuleuses veilleuses sous le sapin pour un Noël scintillant ! Mais aussi et surtout des nuits paisibles et un endormissement paisible, pour les bébés, avec des rituels lumineux et musicaux, tout doux et réconfortants.

