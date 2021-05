Panini Tour de France 2021 : Les régions à l’honneur !

PLUS DE PAGES, DES STICKERS GÉANTS ET LE PLEIN DE BRILLANTS !

Le Tour de France est célèbre dans le monde entier car il rime avec la découverte et la contemplation des plus beaux paysages du pays. Pour cela, Panini a décidé d’opter pour des stickers inhabituels, format XXL ! Et ce n’est pas tout, le nombre de brillants a lui aussi augmenté. Il y en a désormais presque quatre fois plus soit 112 (contre 32 l’an passé).