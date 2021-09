Panique dans l’océan – Un livre des couleurs palpitant

Panique dans l’océan est un album des éditions Kaléidoscope, de Kate Read, paru en août 2021. Un livre, pour les jeunes lecteurs, tout en couleurs, qui propose à travers une histoire palpitante et surprenante, de découvrir les couleurs des animaux marins.

Dans la mer bleue et profonde, tout est calme. Derrière un rocher, un petit poisson rose demande si quelqu’un veut jouer avec lui. Mais personne ne lui répond. Alors le petit poisson rose laisse échapper un grand « Bouh ! ». Un poisson jaune, qui passait par là est terrifié, il croit avoir vu une horrible bestiole. Un autre poisson, qui a entendu le cri aussi, affirme que la créature fait un bruit terrible. Puis, la rumeur se poursuit, certains affirment que la bestiole est absolument énorme, d’autres expliquent qu’un affreux poisson géant rôde dans les parages ! La rumeur grandit et grandit encore, les poissons et animaux marins prennent peur…

Le récit est drôle, amusant, présentant un petit poisson qui souhaite s’amuser, mais personne ne lui répond, alors il pousse un cri. Un cri qui va faire peur à un poisson, puis à plusieurs autres, tellement la rumeur va prendre de l’ampleur. Personne ne se sent à l’abri, la grande pieuvre rouge, la tortue verte, la murène jaune et même les requins gris fuient ! Le texte est simples, assez court et pourtant efficace, pour entrainer facilement les jeunes lecteurs dans cette mêlée multicolore, les invitant à percer le mystère de cette intrigue et des couleurs. L’histoire est dynamique, bien rythmée, avec la narration et les dialogues, comme une bande dessinée. Le dessin est vif, coloré, bien évidemment, avec un graphisme moderne, découpé et expressif. L’album se termine en dévoilant le secret des couleurs, qui s’appuie sur les trois couleurs primaires, pour ensuite obtenir les secondaires.

Panique dans l’océan est un album des éditions Kaléidoscope, qui invite à découvrir une mêlée multicolore, un vent de panique au sein des animaux marins, qui fuient dans toutes les directions, offrant un bel univers amusant et coloré, avec une chute surprenante.