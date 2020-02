Parfum de soie, une jolie bande dessinée coup de cœur

Parfum de soie est un récit complet, une bande dessinée d’Isabelle Plongeon, Carole Breteau et Dana Dimat, parue aux éditions Soleil, en janvier 2020. Un très bel ouvrage, tant par le récit émouvant, que par les illustrations magnifiques.

Un soir de 1826, dans les rues de Tokyo, les quinquets allumaient les échoppes, alors que la nuit se coulait lentement le long des toits. Une deuxième vie s’emparait de la belle cité nippone. Une jeune fille accompagnait son père, tenant dans ses bras des paquets. Curieuse, elle regardait partout, observait les geishas qui passaient demandant à son père si c’était lui qui avait brodé leur kimono. L’homme reprenait froidement sa fille, expliquant que l’on ne regarde pas les gens ainsi, qu’elle lui fait honte ! Puis, il exige aussi que sa fille remonte son col, afin de cacher sa tâche, qui pourrait choquer… Isako est tout de suite déçue, elle trouve son père injuste. Si elle a l’air d’une campagnarde, pense-t-elle, c’est parce qu’il ne l’autorise jamais à sortir de chez eux. Elle était ravie de sortir et accompagner, son père, mais ce moment de joie s’éteint rapidement.

Mais sa peine ne va pas s’arrêter ici, pour la jeune fille. En effet, une fois à l’okiya, son père va la vendre, l’abandonnant ainsi à un triste sort, sans aucune explication. Isako va rapidement découvrir qu’elle a d’autres sœurs, qui ont connu le même sort et que son père est certainement une autre personne. Mais elle va aussi découvrir un nouveau monde, aussi hostile que fascinant, entre sublimes kimonos, joli minois et belles jeunes femmes. Elle va devenir une geisha, un titre reconnu et recherché, mais cachant aussi bien des mensonges, des coups bas et des malheurs. La bande dessinée est très bien découpée, agréable à lire et assez immersive. L’histoire est très dépaysante, présentant le destin d’une geisha pas comme les autres, entre passé trouble, secrets de famille, coups bas, manipulations, arts, amitié, amour et liberté. Le dessin est tout aussi subtil, avec un trait fin et fluide, un travail détaillé et minutieux, pour offrir de très belles planches à découvrir et une magnifique bande dessinée.

Parfum de soie est un bel ouvrage, un album remarquable, une bande dessinée magnifique présentant le destin d’une jeune fille, au passé trouble, qui va tenter de venir la plus respectueuse des geishas, malgré toutes les épreuves à surmonter…