Raison et sentiments, signé Jane Austen, a été publié pour la première fois en 1811 en Angleterre. Considéré comme le premier grand roman anglais du 19ème siècle, cette œuvre a influencé bon nombre d’écrivain et notamment Virginia Woolf et Henry James.

Et le label Milady, des Éditions Bragelonne, nous a fait le plaisir de rééditer Raison et sentiments en novembre 2019, pour que l’on puisse redécouvrir ce roman, sa nouvelle traduction ainsi que les illustrations de Chris Hammond, célèbre illustratrice victorienne.

A la mort de leur père, Elinor et Marianne Dashwood, privées de leur héritage, se retrouvent contraintes de quitter la maison familiale, située dans le Sussex. C’est leur frère, issu d’un précédent mariage, qui hérite de leur demeure. Elles s’installent donc dans le Devonshire, dans un cottage retiré, avec leur mère et leur petite sœur. Alors que leur train de vie est réduit et que leurs dépenses se limitent au strict nécessaire, elles font la connaissance de leur voisinage, et se retrouvent à fréquenter une bourgeoisie quelque peu ennuyeuse.

Elinor, confrontée à une déception amoureuse, renonce à l’amour en utilisant la raison comme point d’ancrage. Marianne, elle, tombe rapidement amoureuse de Willoughby et se laisse submergée par la grandeur de ses sentiments. Mais cette dernière devra affronter l’absence lorsque Willoughby disparaîtra du jour au lendemain.

Deux caractères profondément différents qui exposent à la fois la force de la raison et celle des sentiments. Deux caractères face à l’amour, entre prudence et passion, qui nous prouvent une nouvelle fois qu’en amour, rien n’a changé. Et on se retrouve devant une écriture sensible, à la fois complexe et subtile, tout bonnement enivrante. Raison et sentiments, à découvrir ou redécouvrir.

