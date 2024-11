Phillie – Objets ludiques & éducatifs pour élever nos enfants

J’ai été charmée par Phillie, cette petite entreprise qui propose des objets utiles aux enfants, les aidant ainsi à vivre leur quotidien avec plus de sérénité. Grâce à leur design attrayant, ils prendront du plaisir à les utiliser chaque jour pour se repérer dans le temps ou s’impliquer dans leurs routines. La mission est de captiver TOUS les enfants et de leur fournir des repères pour renforcer leur confiance en eux au quotidien.

« Chez Phillie, on ne met pas les enfants dans les cases, on vous aime tels que vous êtes ».

Un crédo qui parlera à tous les parents en recherche d’une aide au quotidien pour aider leurs enfants à évoluer dans un climat de confiance. Phillie a d’ailleurs compris qu’il était important de proposer des objets essentiels à leur développement, accessibles forcément, et participatifs. Ils pourront apprendre les jours de la semaine, se repérer dans le temps, etc. C’est le produit qui s’adapte aux enfants, à leurs attentes, à leur évolution. C’est d’ailleurs pour cette raison que la marque ne souhaite pas imposer d’âge. Chaque enfant est unique et avance à son propre rythme. Les objets pourront tout à fait être utilisés durant plusieurs années pour leur côté ludique. Je pense notamment aux semainiers qui sont non seulement parfaitement pensés, mais aussi esthétiquement incroyables.

« Phillie ce sont des outils éducatifs pour grandir avec plaisir ».

Phillie a également pensé aux parents en proposant des objets permettant à leurs enfants de gagner en autonomie. Ils les verront participer aux activités proposées : faire évoluer le semainier chaque jour en accord avec leur routine, grâce aux étiquettes magnétiques proposées dans la boutique en ligne.

« Les produits sont utiles, ludiques, esthétiques et bien pensés ».

Important également, Phillie s’est accompagnée d’experts pour s’assurer que les objets s’adaptent à tous les enfants, leur donnant envie de réussir. Et c’est important pour les parents qui s’inquiètent d’observer que leurs enfants peuvent être perdus lorsqu’on parle de temporalité, des jours de la semaine, des mois, les saisons, etc. Enfin, les objets que propose Phillie sont superbes esthétiquement, les familles vont adorer les utiliser au quotidien. Si vous avez envie de les découvrir, je vous encourage vivement à vous rendre sur le site officiel de la marque.

Pour vous donner une petite idée des pépites éducatives made in Phillie, on retrouve :

Le semainier magnétique dont je vous ai parlé, accompagné d’une bibliothèque de magnets pour personnaliser le semainier en rapport avec l’organisation parentale.

Le baluchon de séparation

Le kit de cartes à gratter personnalisables bienveillantes

Bracelet routine du soir

Bracelet routine matin

Carnet de réussite

Tatouages éphémères cœurs

Cartes à gratter anti-cafard

Cartes bisous

Et également des e-cards à offrir aux parents, pourquoi pas à l’occasion de Noël, car cela approche à grands pas !

Phillie est une boutique d’objets ludiques et pédagogiques attrayants qui vont aider les enfants à grandir dans une bulle de douceur. Rendez-vous sans plus tarder sur le site officiel.