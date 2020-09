Pierre, feuille, ciseaux : Un album Flammarion jeunesse

Pierre, feuille, ciseaux est un album de Michaël Escoffier et Karine Bélanger, paru aux éditions Flammarion, en septembre 2020. Un livre amusant pour faire découvrir le jeu Pierre, feuille, ciseaux, aux jeunes lecteurs, qui vont s’amuser avec une petite souris.

Une petite souris polie dit « bonjour » aux jeunes lecteurs, tout en les saluant de la main. Elle demande si l’on veut bien jouer avec elle, puis incite les enfants à montrer leur main et à bouger leurs doigts, pour faire « coucou » ! Elle désigne des objets et invite à en choisir un. Puis, elle explique que pour la pierre, il faut serrer le poing et que la pierre casse les ciseaux. Ensuite, pour la feuille, il faut tendre la main, paume vers le sol. La feuille enveloppe la pierre, prenant ainsi le dessus. Enfin, pour les ciseaux, il faut tendre l’index et le majeur. Il est également ajouté que les ciseaux coupent la feuille.

Le livre est original et surprenant, présentant doucement le jeu et ses règles. Un incontournable de la cour de récréation, qui est ici présenté par une souris espiègle et amusante. Les jeunes lecteurs sont rapidement emportés par l’envie de suivre la petite héroïne et de faire ce qu’elle demande. Ainsi, après les quelques explications simples, néanmoins efficaces, une partie oppose les enfants et la petite souris, tout en offrant son lot de surprises, avec un nouveau personnage qui va apparaitre ! Des pages, avec un rabat, comme un grand volet, permettent de jouer et d’attendre un peu avant de dévoiler le jeu de la souris. Une animation qui apporte un peu de suspense à la partie jouée entre les jeunes lecteurs et la souris. Le texte est simple, court, plaisant et drôle, permettant aux enfants, dès 3 ans, de s’amuser. Le dessin est tout aussi amusant et dynamique, avec un univers coloré et doux à la fois.

Pierre, feuille, ciseaux est un livre animé des éditions Flammarion, un album amusant, dans lequel une petite souris invite les jeunes lecteurs à découvrir le jeu incontournable, puis à jouer avec elle, avec l’aide de grands flaps à soulever.