Poème en jaune – L’imagier poétique de Lucie Félix

« Poème en jaune » est un imagier assez unique en son genre, à retrouver aux Éditions Les Grandes Personnes. Lucie Félix a eu envie que les jeunes lecteurs participent à faire vivre son poème grâce à une pièce glissée dans le livre, à savoir un rond jaune cartonné, qu’ils pourront déplacer au fur et à mesure de l’histoire ou à leur guise.

« Poème en jaune » : Une promenade dans la nature



Lucie Félix invite le lecteur à se saisir du rond jaune joint au livre pour le mettre en scène tout au long de son poème. Lorsqu’on observe la couverture, il règne comme un vent de liberté qui annonce la couleur : le livre sera également poétique visuellement. « Poème en jaune » est un livre à la narration douce, tout en rimes, qui invite le lecteur à faire preuve d’imagination. Ils vont se laisser porter par la plume de l’autrice qui s’apparente à une douce berceuse. Au fur et à mesure des pages, le livre semble prendre de vie. Les enfants vont se retrouver en immersion dans la nature, une nature paisible qu’ils auront envie de parcourir encore et encore.

Notre avis sur le livre

« Poème en jaune » est un livre-objet à manipuler encore et encore. Il a cet avantage d’être solide, en carton robuste, permettant aux plus petits de le lire autant de fois souhaitées. L’autrice a même pensé à glisser deux autres ronds au dos du livre au cas où la pièce se perde. Nous avons aimé la plume de Lucie Félix que nous ne connaissions pas encore. Elle a ce petit quelque chose en plus de créatif, sûrement sa poésie douce et apaisante qui sonne comme une mélodie. Les enfants vont apprécier de participer à l’histoire, ils commenteront ce qu’ils observent également.

Si vous êtes tombés sous le charme de Lucie Félix, l’autrice a récemment publié son imagier pour les tout-petits « Le nid » aux Éditions Les Grandes Personnes.

Venez découvrir le livre !