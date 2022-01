Poison quotidien Tome 1/6 aux Éditions Akata 

Partagez





Depuis qu’Ogino et Takai sont devenus lycéens et qu’ils ont croisé le chemin de Taniwaki, leurs vies ordinaires sont devenues du « Poison quotidien ». Ils subissent harcèlement, racket, humiliations. Leur seule échappatoire, c’est cette passion pour les motos, qu’Ogino a transmis à son pote ! Ils passent leur temps à rêver de « s’évader » de cette vie misérable.

Mais, un beau jour, le soleil va commencer à se poser sur la route d’Ogino : l’amour d’un côté, le passage de son permis moto de l’autre, avec possibilité d’acquérir une moto … et, peut être, la « damnation » éternelle du harceleur !

Poison quotidien, un seinen (+14) en six tomes, dont le premier tome est disponible le 20 Janvier 22 aux Éditions Akata.

Le décor :

Une salle de classe …

Deux amis discutent motos en se disputant pour savoir quelle est la meilleure. Ogino et Takai, dans leur engouement pour leur future bécane, ont malheureusement complètement zappé le rendez-vous avec Taniwaki, qui attend ses portions de bouffe dans un endroit discret. Il semble que ce soit l’heure de la raclée quotidienne. Et, même si Takai évite les coups grâce à son statut social, il n’évite pas les humiliations incessantes. Comme à l’accoutumée, c’est Ogino qui se fait tabasser. Comme si son physique, gringalet et chétif, l’obligeait à être le « punching-ball » exclusif.

Heureusement, pour tenir le coup, il a cette passion et ce rêve de filer un jour sur les routes, loin de ce lycée. De cette ville. Loin de cette vie qu’il a du mal à supporter. Et, comme si cela ne suffisait pas, voilà qu’à l’auto-école, une des filles du lycée, pas très recommandable, se met elle aussi, à le harceler … Pourtant, cela fait un petit moment qu’il n’a d’yeux que pour cette Yumi Nagumo qui essaye aussi de passer son permis moto.

Les jours de sa vie ordinaire et sombre s’écoulent un à un : entre son amour secret pour cette fille, le harcèlement, les rêves qu’il se fait avec Takai. Jusqu’à ce que les choses se mettent à changer : il se retrouve malgré lui obligé d’appeler Yuki pour prendre un rendez-vous. Son patron, lui annonce que bientôt, il pourra avoir la moto de ses rêves à un prix abordable, et … un mystérieux personnage, commence à inquiéter sérieusement son harceleur ….

Le point sur le manga :

Minoru Furuya nous décrit avec simplicité, amertume et humour, le quotidien loufoque d’un lycéen qui pense que la chance l’a abandonné depuis longtemps. Il y mélange les rapports humains : ceux avec son compagnon de route, en se questionnant sur leur véritable rapport ( ami ou simple rapprochement de harcelés?). Ceux avec l’entourage immédiat, qui ne fait rien pour l’aider. Également sur le rapport amoureux, en se questionnant sur la crédibilité des sentiments de l’autre. Comment gérer ces rapports humains lorsque la vie est parsemée d’embûches à chaque pas ? Une perte de confiance envers les autres​,​ difficile à récupérer.

En parallèle, le scénario de Poison quotidien aux Éditions Akata, se développe également sur un mystérieux « corbeau » qui commence à mener la vie dure au harceleur. Un mélange qui rend le récit intense et inquiétant. Mais qui reste assez personnel, avec une narration jubilatoire du personnage principal. Chaque chapitres se concentre sur un des personnages et son impact sur la vie d’Ogino.

Les graphismes sont particulièrement travaillés au niveau des expressions des visages des personnages. Ce qui rend chacun d’eux quelquefois un peu effrayant et caricatural pour accentuer le ressenti du personnage principal.

La conclusion :

Des sujets graves abordés sans tabous : harcèlement, nudité, sexualité, timidité extrême, confiance en soi. Confronté à une narration plutôt amusante du personnage principal, dépité des évènements négatifs qui se succèdent dans sa vie ! Le tout soupçonné de suspense avec un « psychopathe » vengeur. Trois axes principaux dans ce premier tome de Poison quotidien aux Éditions Akata !! Un manga convaincant qui dénote totalement par ses graphismes et par ce récit intrigant commençant à tisser sa toile en titillant notre curiosité pour la suite !