Partagez





“On vous raconte”…Envahis de “Tutos”, avec la rédaction de France Net Infos, le fait d’effectuer du “télé-travail”, on a décidé de vous écrire des articles sur des méthodes “in self” , ou comment s’organiser pour cuisiner, jardiner, créer des activités à la maison. Pour cette 1ère rubrique “Comment cultiver vos salades cet hiver”, va vous révéler la méthode que nous avons testé, pour vous, pour vos envies culinaires !

Même, si les méthodes de culture, sont nombreuses, jardiner à la maison, est un excellent moyen, d’inviter des ami(es), afin de partager, mais aussi d’échanger ses idées autour d’un bon repas. Alors convaincu(e) ? Si c’est le cas, ces quelques lignes et la vidéo tournée au début de l’hiver, vont permettre de vous lancer, dans le jardinage “At Home”.

Une serre de jardin : Un investissement modeste mais nécessaire pour réduire les coûts !

Une serre de jardin, à l’abri du vent et des intempéries, offre lumière et chaleur aux légumes, c’est la solution idéale pour cultiver des légumes toute l’année. Alors, cultivez sous serre de belles tomates, des courgettes coquines et savoureuses, et des aubergines colorées… Attention, pour récolter avant la saison et faire durer les récoltes, la saison finie, il va falloir vous organiser. Pour vous aider, nous allons établir un calendrier de culture des légumes sous serre, tout au long de l’année.

L’équipement n’est pas très onéreux pour un débutant. Celui ou celle qui veulent se lancer dans la culture basique à la maison devront : S’équiper d’une serre, de bacs en plastique, d’une petite pelle à main, et surtout il faut s’armer de patience car pour les salades plantées en début décembre, il faudra 2 à 3 mois, pour récolter les premiers spécimens.

La salade est loin d’être facile à dompter. Pour réussir sa culture, il faut néanmoins respecter quelques conditions. Il faut choisir la bonne variété, acheter des implants ( on en trouve à partir de 1 €, suivant le nombre acheté), le terreau adapté et aussi très utile. Ensuite, il faut prendre un peu de temps et appliquer certains gestes d’entretien pour obtenir une bonne récolte. Où, quand et comment cultiver la salade pour en déguster tout au long de l’année ?

Réponse : Sur votre balcon, votre patio, votre bout de jardin…