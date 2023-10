Pour sa 18e édition le festival C’est Pas Classique se réinvente

Pendant dix-sept ans, le festival C’est pas Classique, rendez-vous incontournable des amateurs de musique dans les Alpes-Maritimes, s’était tenu dans le Palais Acropolis de Nice. Cette année, ce sera forcément différent puisque l’édifice est désormais en cours de destruction. Le Département des Alpes Maritimes a dû se réinventer, voire renaître. Pour sa 18e édition, le festival proposera des concerts gratuits durant plus de quinze jours, et dans plusieurs villes du département. Une programmation riche et éclectique dans un format totalement réinventé, qui vise encore davantage à favoriser l’accès à la culture au plus grand nombre.

Du 3 au 19 novembre 2023 plus de 30 spectacles gratuits dans 13 villes des Alpes-Maritimes

Durant 17 jours exactement, le public va pouvoir assister à plus de trente concerts dans treize communes du Département. Comme les autres années, on pourra applaudir l’Orchestre National de Cannes, l’Orchestre philharmonique de Nice et l’Ensemble baroque de Nice. De nombreux spectacles seront destinés au jeune public, plus particulièrement au forum Jorge François à Nice. Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les publics !

Plusieurs temps forts vont rythmer cette 18e édition.

Pour l’ouverture, le 3 novembre, Cerrone créera l’événement au Palais Nikaïa avec un show exceptionnel puisqu’il sera accompagné de l’Orchestre national de Cannes. C’est d’ailleurs à C’est pas Classique que Cerrone lancera sa tournée “Electro Symphonic Orchestra”, qui célèbrera ses cinquante ans de carrière.

Le 17, à l’Opéra de Nice, Kyle Eastwood jouera les musique de films de son père, Clint Eastwood, accompagné par l’orchestre symphonique de Nice.

Le 18, au Palais de la Méditerranée, André Manoukian sera accompagné par les voix bulgares des Balkanes et la chanteuse Dafné Kritharas.

Les 4 et 11 novembre, le Palais des rois Sardes de Nice accueillera plusieurs concerts Candlelight, en hommage aux Jackson Five et à Coldplay.

Pour plus de renseignements sur le programme et pour réserver les temps forts, rendez-vous sur cpc.departement06.f