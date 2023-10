Mon petit imagier – Les saisons

Les saisons est un nouveau titre de la collection Mon petit imagier, des éditions Usborne, paru en septembre 2023. Un ouvrage d’Anna Milbourne et Yaara Cellier, qui propose aux jeunes enfants de découvrir les saisons, en suivant deux familles tout le long de l’année.

C’est le printemps ! La nature s’éveille et se réveille, après un long repos hivernal. A l’orée du bois, deux familles observent les écureuils qui s’étirent et quittent leur nid douillet. Ils gambadent et sautent de branche en branche. De nouvelles fleurs sortent tranquillement de terre. Dans les arbres, des oiseaux font leurs nids, pour pouvoir y pondre leurs œufs. Au printemps, il y a également des bébés animaux qui naissent. Des montons ont des agneaux, qui vont sautiller dans les prés. Derrière les fougères, un faon, le petit de la biche, peut se cacher… Lorsqu’il y a plus de soleil et qu’il fait plus chaud, le printemps fait place à l’été.

Au fil des activités extérieures, de deux familles, les jeunes lecteurs sont invités à découvrir la nature qui change, au gré des saisons. Une année se passe ainsi, entre la nature qui s’éveille, la chaleur de l’été, les glaces et la plage, les feuilles des arbres qui tombent, avant de retrouver le froid et peut-être la neige ! Le texte, qui accompagne les illustrations, reste simple et adapté. Il est court et apporte du vocabulaire aux enfants. En effet, l’ouvrage est également un imagier, permettant d’associer un mot à une image. Le livre est facile à prendre en main, les coins sont arrondis, il convient parfaitement aux jeunes enfants. Le dessin est plaisant, plutôt rond et coloré. Les deux familles, à suivre tout au long de l’année, sont agréables à retrouver, au fil des pages. Les enfants peuvent ainsi mieux s’identifier à l’un ou l’autre bambin.

