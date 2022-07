Pourquoi acheter une Mini Cooper d’occasion en 2022 ?

La Mini Cooper a su s’imposer comme un classique de l’automobile. Facilement repérable parmi les autres voitures avec son design signature, cette voiture a de quoi satisfaire bon nombre d’automobilistes. Alors que la marque révèle ses projets pour les prochaines versions électriques, il est toujours possible de se procurer un modèle classique. Pour faire une bonne affaire, on vous explique pourquoi il est intéressant de se tourner vers le marché d’occasion.

La citadine par excellence

La Mini Cooper est un véhicule apprécié pour plusieurs raisons, notamment son compact. C’est une voiture particulièrement adaptée pour la conduite en ville et un mode urbain. Sa taille est pratique, mais elle conserve tout de même de bonnes performances. À l’heure ou la conduite en ville devient de plus en plus limitée ou restreinte par les nouveaux aménagements, avoir une voiture de ce gabarit est toujours plus agréable. Son design est aussi un atout de poids puisqu’il plaît énormément. C’est une voiture qui se démarque complètement des autres.

La Mini Cooper reste aussi une voiture haut de gamme, c’est-à-dire qu’elle offre un confort et des options qui ne sont pas négligeables, peu importe le style de conduite ou la fréquence d’utilisation.

Des offres inédites en occasion

L’intérêt évident de se tourner vers le secteur d’occasion est de pouvoir s’offrir une Mini Cooper à petit prix. En effet, le prix d’une Mini Cooper neuve peut être relativement élevé, en particulier les modèles récents, sans parler de la version électrique. Pourtant, on peut facilement trouver une Mini d’occasion sur BYmyCAR. L’offre est vaste et surtout de qualité, les véhicules sont particulièrement bien entretenus et contrôlés ce qui est rassurant pour les acheteurs.

Le marché de l’occasion est vaste, il est d’ailleurs plus accessible que le marché du neuf puisque les constructeurs peinent à obtenir suffisamment de matières premières pour assurer une production rapide. Chercher son véhicule via des offres d’occasion reste alors une très bonne solution pour avoir un large choix et profiter de tarifs avantageux. On peut trouver des véhicules particulièrement bien entretenus

Les conseils pour bien choisir sa voiture d’occasion

Choisir son véhicule en occasion peut inquiéter certains, pourtant avec quelques bonnes astuces, on peut facilement vérifier l’état du véhicule avant de procéder à l’achat. Tout d’abord, lorsque l’on achète sur une plateforme de confiance, les risques sont moins grands. Pour être tout à fait rassuré, il faut tout de même rester prudent et demander les différents documents liés au véhicule. Cela permet déjà d’avoir un aperçu sur la manière dont le véhicule a été entretenu et que tout est en règle. On peut aussi accéder à l’historique du véhicule via le portail HistoVec.

Le plus simple pour s’assurer de la qualité du véhicule est encore de bien en faire le tour pour vérifier que tout soit conforme à l’annonce et qu’il n’y ait pas de vice caché. Enfin, il faut faire un tour avec la voiture afin de l’essayer par soi-même et vérifier le bon fonctionnement du moteur et des différentes options. Cela permet aussi d’essayer la conduite et de voir si l’on se sent bien à l’aise dans le véhicule.