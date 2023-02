Préjudice – Ed. Marabulles

Préjudice est un album, construit comme un polar, d’Ingrid Chabbert, Pog et Pauline, paru aux éditions Marabulles, en janvier 2023. Une bande dessinée très bien découpée, qui présente un thriller efficace, un groupe de jeunes femmes aussi fragile qu’extrême.

Une jeune femme est dans le train. Une petite fille, devant elle se retourne et lui fait une grimace. La jeune femme lui répond par une autre grimace… Le train s’arrête bientôt, il est temps pour Hélène d’en sortir. Sur le quai, elle regarde de tous côtés, mais personne ne semble l’attendre. Elle prend son portable et appelle, mais elle tombe sur le répondeur. Elle commence donc à quitter le quai et la gare. Un peu plus loin, sur les pavés, une roue de sa valise se casse. Hélène appelle de nouveau, avec son téléphone et tombe sur son papa. Elle lui rappelle qu’il devait venir la chercher et qu’elle l’attend. Peu de temps après, une voiture rouge arrive. Le père d’Hélène s’excuse de l’avoir oublié. La jeune femme ne semble pas surprise de cet oubli. Dans la voiture, le vieil homme cherche les clefs qui sont restés sur le contact…

Construit en plusieurs chapitres, le récit est plutôt bien découpé et captivant. Hélène se rend dans à l’enterrement d’une ancienne amie, revenant ainsi sur les lieux de sa jeunesse. Elle y retrouve une autre ancienne copine. Elles échangent un peu, autour d’un café, puis d’un repas. Dans flashbacks rythment l’intrigue, présentant des morceaux de leur passé commun, ce qui les réunit, elles deux et deux autres jeunes filles. La bande dessinée est troublante, émouvante et peut s’avérer dérangeante. Un drame passé va quelque peu resurgir, pour Hélène, lorsqu’elle revient dans la commune de son enfance. Des souvenirs douloureux, mais aussi des faits qui vont se révéler autrement, malgré les années passées. Le dessin est assez simple, plutôt rond et doux, semi-réaliste, pour cet album efficace, qui joue aussi avec les couleurs, pour le présent et le passé.

Préjudice est un album qui présente un thriller efficace, touchant et bouleversant, des éditions Marabulles. Un polar efficace, qui joue très bien avec les flashbacks, permettant ainsi de revenir sur une affaire troublante, de plus de quinze ans, qui a marqué Hélène.

