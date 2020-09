Quels critères choisir pour comparer un crédit rapide en ligne ?

Recourir à cette offre peut s’avérer nécessaire, car il s’agit d’une solution de financement de prêt moderne pour avoir de l’argent rapidement. C’est aussi un crédit immédiat en 24 h pour les étudiants, les agents professionnels ou même les petits entrepreneurs. Voici quelques critères à retenir pour une meilleure comparaison de crédits.

Choisir un crédit rapide en passant par un comparateur

La meilleure option pour choisir un crédit rapide en ligne, c’est de passer par un comparateur. Il y a une liste des offres disponibles pour un prêt en ligne. Les informations proposées sur ce genre d’outils sont mises à jour continuellement. Cela permet donc d’accéder aux offres disponibles sur le marché au moment de la demande et d’obtenir un crédit immédiat en 24h.

Les comparateurs sont intuitifs et réactifs. Ils délivrent un résultat en quelques secondes seulement. De plus, ils fournissent en général les avantages et inconvénients de chaque offre pour aider les internautes à choisir facilement.

La majorité de ces outils de comparaison sont gratuits. Il n’y a pas non plus d’engagement lors de l’utilisation du comparateur et les informations personnelles sont protégées. Un comparateur est nécessaire, car il permet aussi d’obtenir un prêt avantageux avec des mensualités réduites. Choisir la bonne offre, en passant par ce genre d’outil, permet donc d’obtenir un prêt rapide et de faire des économies sur la mensualité.

Somme à emprunter : cela est en fonction de votre projet

Pour une comparaison optimale, il faut tout d’abord avoir une idée de l’argent à emprunter. Généralement, les établissements de crédit offrent un crédit immédiat en 24 h. Ils mettent également à la disposition des clients une somme maximum de 150 000 €. Sachant que la plupart des banques octroient un montant maximum de 75 000 €.

Durée de remboursement : ceci dépend du montant à emprunter

Il faudrait ensuite se préoccuper de la durée de paiement en vigueur qui varie selon les banques (entre 1 mois à 96 mois). Certains établissements offrent même la possibilité de tout rembourser en quelques jours. Cela est réalisé pour éviter de contraindre le paiement périodique des intérêts aux clients. Le plus important dans la recherche des meilleures offres reste cependant le coût du crédit en d’autres termes le TAEG (Taux Annuel Effectif Global). Il s’agit, en effet, du montant des intérêts à payer périodiquement (mensuels, trimestriels et annuels.)

Les étapes lors de l’utilisation du comparateur

L’utilisation de cet outil se fait en général en trois étapes. La première consiste à comparer les offres et à en choisir un. Pour ce faire, il faut se rendre sur la plateforme qui propose ce genre d’outil. Chaque offre de crédit est visible au-dessus de son contenu. Il est ensuite possible de cliquer sur chacune d’elle pour voir la proposition.

Après avoir choisi, il faut cliquer sur l’offre pour être ensuite redirigé sur le site de la banque concernée. Une fois sur la plateforme bancaire, un formulaire est accessible pour déposer la candidature et pour demander le prêt. Il doit être rempli avec les informations personnelles du demandeur ainsi que les documents nécessaires pour le prêt.

La demande conduit ensuite à un contrat qu’il faut lire et accepter. Il ne reste plus qu’à le signer et à recevoir le prêt en 24 h.