Sécurité de la maison : les atouts de la domotique

5 bonnes raisons de passer à la domotique

Les objets connectés envahissent de plus en plus les espaces de vie. L’on se demande, à force d’utiliser ces équipements high-techs prometteurs, ce que donnerait l’usage d’une maison connectée. Si l’on reconnaît que l’offre en la matière est diversifiée et grandissante, il est néanmoins déconcertant d’avouer que la méconnaissance des avantages qui y sont liés, parmi lesquels la sécurité de la maison, est source d’hésitations chez un grand nombre de consommateurs potentiels. Vous souhaitez investir dans une maison connectée ? Trouvez ici 5 bonnes raisons de faire le choix d’une maison connectée.

Vivez plus en sécurité

Avec la sécurité de la maison, on ne peut jamais être trop prudent car, comme le dit un célèbre dicton, prudence est mère de sûreté. Il n’y a pas à attendre que cambriolage et insécurité surviennent avant de solliciter un spécialiste de la vidéosurveillance pour la mise en place d’un dispositif sécuritaire. La première étape pour assurer la sécurité de la maison reste bien sûr la sécurité physique avec des équipements comme des fenêtres et des serrures anti-intrusion. Il demeure cependant que les objets connectés restent un excellent moyen de prévention des risques pour son domicile. Ils serviront à la surveillance à distance de la maison une fois les accès sécurisés et renforcés. Vous pouvez commencer par l’installation d’un système d’alarme et de télésurveillance et équiper peu à peu le reste de votre logement.

Cette première étape d’amélioration de la sécurité de la maison doit, pour un rendement optimal, être faite avec le concours d’un spécialiste de la vidéosurveillance. Il vous est possible, grâce à son expertise et selon votre budget, de fermer les portes et les fenêtres à distance, d’activer la détection de mouvements, ou de déclencher et de désactiver l’alarme de votre maison. Vous pourrez aussi avoir un visuel en temps réel de la vidéosurveillance de votre domicile au moyen des caméras de sécurité intelligentes qui auront été installées. Les options s’étendent jusqu’à la programmation de l’éclairage le soir pour simuler une présence afin de décourager les éventuels cambrioleurs.

Gagnez en confort

La sécurité de la maison n’est pas le seul avantage de la domotique. C’est d’ailleurs en général pour le confort et la qualité de vie qu’elle procure que les particuliers commencent à s’y intéresser. Passer à la domotique, c’est donc à coup sûr se donner la garantie d’un quotidien amélioré. Grâce aux innovations qui sont faites de jour en jour, la domotique vous permettra d’améliorer continuellement votre cadre de vie. La maison intelligente peut faire à votre place vos activités routinières : ouverture des portes du garage, ouverture et fermeture des volets, éclairage, etc… si vous avez envie d’en savoir plus sur les innovations dans ce domaine, visitez le site Gataka.

Faites des économies

L’un des plus grands bénéfices que l’on tire de l’investissement dans une maison connectée, outre la sécurité de la maison et son confort, est l’opportunité qu’elle offre de réaliser des économies d’argent et d’énergie. En effet, grâce à la gestion intelligente dont elle a les potentialités, la maison connectée peut elle-même couper les lumières quand elle ne détecte plus aucune présence, réguler la température des pièces au gré des allées et venues par le biais d’un thermostat connecté ou encore donner une exacte estimation des litres d’eau consommés par la douche par exemple. Toutes ces petites choses, à priori insignifiantes, vous permettront de réaliser des économies par une meilleure gestion de l’usage de l’énergie et un aperçu plus précis de votre consommation.

Ayez votre maison dans votre poche

Selon les dernières actualités sur la maison connectée, l’interaction entre les différents objets connectés permet aux propriétaires qui sont passés à la domotique d’avoir un coup d’œil sur leur maison depuis leur smartphone. Plus besoin d’être physiquement présent pour connaître l’état de votre maison. Grâce aux derniers progrès de la domotique, vous pouvez vous-mêmes gérer et la sécurité de la maison et son confort. Qu’il s’agisse d’avoir un visuel sur les ados que vous avez laissé tout seuls à la maison ou de vous assurer que vous n’avez laissé aucune lumière allumée, la solution est dans votre poche.

Vous pourrez également être notifié selon votre désir de divers évènements. Vous serez alerté si votre caméra de surveillance détecte une présence intruse dans ou aux alentours de votre domicile. En cas de risque d’inondation à votre domicile par exemple, une notification vous sera immédiatement envoyée soit par mail, par SMS, ou par push.

La domotique, un soutien efficace pour les seniors

Avoir une maison connectée est également une façon d’assurer l’autonomie des seniors. Arrosage, gestion de l’éclairage et de la température, voilà autant de tâches qui peuvent être automatisées ou gérées à distance. La sécurité de la maison connectée peut être améliorée à l’intention des personnes âgées avec l’installation de boutons d’alerte ou encore de détecteurs de fumée intelligents. Autant de gadgets qui facilitent la vie tout en assurant confort et sécurité.