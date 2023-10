Rain  – Le comic des éditions Hi Comics

Rain est une adaptation, en bande dessinée de la nouvelle de Joe Hill, par David M Booher, Zoe Thorogood et Chris O’Halloran. Un comic paru aux éditions Hi Comics, en septembre 2023, qui révèle un récit post-apocalyptique intrigant, original et plus bien mené.

Elle avait pour habitude de dire qu’elle n’avait jamais aimé personne comme elle a aimé Yolanda. Honeysuckle Speck. Elle l’ignorait à l’époque, mais c’était un mensonge. Honeysuckle est la narratrice de cette histoire. Elle repense à Yolanda, à son amour pour elle, aux instants passés ensemble. Elle se rappelle de conversations avec sa belle-mère, du caractère de sa bien-aimée. Mais il a fallu que le ciel s’ouvre et les bombarde d’éclats de cristal pour qu’elle puisse comprendre. Le 26 août, il faisait beau et chaud, il n’y avait pas un nuage en vue, tout le monde, ou presque, était dehors. C’était le dernier vendredi du mois. Le ciel était bleu, c’était impossible de rester cloîtrer chez soi, ils se seraient crus dans le jardin d’Eden. Honeysuckle tuait le temps en attendant l’amour de sa vie. Les deux femmes devaient emménager ensemble. En attendant, elle était partie faire quelques courses…

Alors que le ciel annonce une belle journée et que Honeysuckle s’apprête à accueillir l’amour de sa vie, une pluie de cristaux va tout mettre en péril. Une pluie assassine qui va tuer toutes les personnes se trouvant dehors et notamment, la belle Yolanda, qui allait rejoindre Honeysuckle. L’apocalypse tue des milliers de gens, laissant la place à un monde chaotique. Honeyscukle veut rejoindre son beau-père, pour lui annoncer la mort de sa fille et de sa femme. Un voyage semé de dangers… La bande dessinée est intrigante et originale. Elle présente le deuil de cette jeune femme, pour sa bien-aimée, à travers un voyage dans un monde post-apocalyptique. Une tragédie assez intéressante, mêlant, dans la narration, un brin de réflexion, sur l’amour, le deuil, mais aussi une enquête, sur ce phénomène météorologique assassin. Le dessin se veut moderne, semi-réaliste, offrant un découpage efficace et énergique.

Rain est une adaptation d’une nouvelle de Joe Hill, paru aux éditions Hi Comics. Un récit complet captivant et original, qui présente un drame, en pleine apocalypse. Une histoire d’amour, un deuil, pour une jeune femme qui va devoir affronter un monde devenu hostile.

