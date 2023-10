Au temps des Mousquetaires, le nouveau spectacle de la Cité de l’Histoire

Au Temps des Mousquetaires – Franck Ferrand et Amaclio Productions sont fiers d’annoncer la création d’un tout nouveau spectacle au sein de la Cité de l’Histoire. Plongez dans l’aventure captivante de l’époque du roi Louis XIII et du cardinal de Richelieu à travers une expérience son et lumière inégalée, présentée à 360°. Vivez une immersion totale de 15 minutes au cœur du Paris du XVIIe siècle. Laissez-vous transporter par des projections lumineuses riches en détails et en couleurs, où les personnages prennent vie en ombres chinoises, créant ainsi une lanterne magique gigantesque.

AU TEMPS DES MOUSQUETAIRES

à partir du 21 octobre à la Cité de L’Histoire – La Défense

La Cité de l’Histoire a ouvert en janvier 2023. Installée sous la Grande Arche de la Défense à Puteaux, elle propose une palette d’activités interactives, ludiques et captivantes pour (re)découvrir l’Histoire de France en famille.

VIVEZ UNE COURSE-POURSUITE DANS LE PARIS DU XVIIe siècle