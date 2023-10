110ème anniversaire pour les maîtres chocolatiers Leonidas

A l’occasion des 110 ans de Leonidas, les maîtres chocolatiers présentent une nouveauté dans le paysage gourmand belge. Le chocolat Manon se décline en une fabuleuse bouchée au spéculoos. Deux incontournables, pour la marque, qui se retrouvent ici dans une seule et même bouchée savoureuse…

Voilà déjà 110 ans que Leonidas ravit les papilles et tous les gourmands, petits et grands ! La réputation de la marque belge a pu se faire au fil des années et des découvertes gourmandes. En effet, Leonidas a toujours su offrir de nouvelles saveurs, des produits de saison fabuleux, entre beauté et gourmandise. La marque continue de travailler, pour le bien-être de tous, notamment, avec du chocolat belge 100% pur beurre et sans huile de palme.

Pour cet anniversaire exceptionnel, chocolat exceptionnel ! En effet, l’emblématique chocolat Manon est revisité, avec un autre ingrédient incontournable de la marque. Le Manon spéculoos offre une fine couche de praliné et une crème au beurre spéculoos enrobée de chocolat blanc. Une alliance savoureuse et très fondante, marquée par la force du spéculoos, qui éveille les papilles. La bouchée reste douce et fondante.

Une boîte vintage, en métal, très belle, offre un assortiment de Manons ! Les iconiques chocolats Leonidas, dans un écrin magnifique. A l’intérieur, 500g de chocolat, huit Manons différents et tous savoureux. Le Manon Ruby offre une crème au beurre à la framboise, un praliné et des éclats de framboises. Le chocolat Manon Café serré présente une crème au beurre au café corsé, praliné et grain de café. Le Manon café est une crème au beurre café, au praliné et noisette entière. Le Manon Caramel blond, deux autres Manons Café, le Manon Spéculoos et le Manon sont également déguster. Trois de ces chocolats, sont des créations en édition limitée.

Pour les plus petits gourmands, ou les petites attentions, une réglette Manon est aussi à découvrir, offrir et savourer. Un petit coffret de sept délicieux Manons, parmi les plus emblématiques, avec ce dernier, au spéculoos. Saveurs, douceurs et fondants restent au rendez-vous !

Pour fêter ses 110 ans, Leonidas présente le Manon Spéculoos. Deux valeurs incontournables qui s’allient dans cette bouchée fabuleuse, qui est à retrouver dans une boîte vintage, en métal et une réglette simple, mais toujours efficace et plaisante.

Les maîtres chocolatiers Leonidas sont à retrouver par-là…