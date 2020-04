Réseaux sociaux : quand le confinement embrase la toile

Dire que 2020 commence sur les chapeaux de roues est un doux euphémisme… Quelques mois plus tôt, personne n’aurait pensé être confiné chez soi. Les projets de voyage étaient nombreux et l’avenir semblait radieux… Et puis vint Coronavirus…

Alors que la distanciation sociale est de mise, la chaleur humaine n’a jamais été aussi forte. Sur Twitter notamment, les hashtags invitant au respect des mesures de prévention sont partagés par des milliers d’internautes. Sur Instagram, c’est à qui redonnera le sourire avec des hashtags décalés et des photos qui le sont tout autant.

Quand le confinement embrase la toile, le résultat en laisse plus d’un pantois…

Trois mots : #RestezChezVous

Le Coronavirus ne se déplace pas : il n’a ni jambes, ni bras, ni roues… Ce sont les personnes qui ne cessent de se mouvoir qui l’emportent dans leurs valises, leurs mains ou leurs quintes de toux.

Professionnels de la santé et anonymes n’ont de cesse de le répéter : #RestezChezVous. Si rien ne vous oblige à mettre le nez dehors, restez bien enfermé entre vos quatre murs. Chaque jour, pneumologues, infirmiers et médecins se battent pour mettre un terme à cette pandémie que personne n’avait vu venir. Pour les soutenir, #RestezChezVous

S’évader avec #FenetreSurMarseille

Avez-vous grise mine à force de voir le même bout de trottoir ? #FenetreSurMarseille est le hashtag qu’il vous faut.

Le principe est d’une simplicité déconcertante : chaque personne partage une photo de la vue depuis sa fenêtre en utilisant le hashtag #FenetreSurMarseille. Vous demandez-vous qu’est ce qu’un hashtag ? C’est une suite de caractères alphanumériques accolée au symbole dièse.

Très populaire sur Instagram, le hashtag #FenetreSurMarseille a été utilisé plus de 100 fois en l’espace de deux jours. Une façon originale de voir le confinement sous un autre angle…

Rester stylé avec #fashioncorona

Depuis que vous n’avez plus à sortir, votre style vestimentaire ne ressemble plus à rien. Autrefois constamment tiré(e) à quatre épingles, vous alternez désormais entre pyjamas et survêtements. Certes, c’est loin d’être élégant mais ce n’est pas comme si quelqu’un vous voyait…

Pour Charlène Mélou, Léa Beauvir, Manon Poupelin, Lucie Becel et Louise Charrier, 5 jeunes Nantaises, la situation prête plus à rire qu’à pleurer. Pour dédramatiser ce laisser-aller, elles ont décidé de créer le hashtag #fashioncorona.

Oubliez les tenues apprêtées des influenceuses à 10 000 abonnés ! Ici, pas de filtre et rien que la vérité. Dans votre plus « beau » pyjama, prenez-vous en photo avant de partager votre look en story Instagram assorti du hashtag #fashioncorona. Taguez ensuite trois ami(e)s qui devront relever le défi et savourez !

Conclusion

Ce n’est pas parce que vous ne pouvez plus sortir que les contacts humains sont prohibés. Grâce aux réseaux sociaux, il est possible de conserver une vie communautaire bien remplie sans prendre le moindre risque.

Entre #fashioncorona, #RestezChezVous et #FenetreSurMarseille, quel hashtag vous parle le plus ? Cessez immédiatement de vous morfondre chez vous et allez à la rencontre virtuelle d’autres personnes.