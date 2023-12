Sentosphère – Des jeux stimulants pour nos enfants

Sentosphère, marque française, créatrice et fabricante de jouets, depuis plus de trente ans, présente une belle sélection pour Noël. Des nouveautés ont marqué cette année 2023, des jeux, des coffrets d’activités manuelles et des puzzles qui pourraient bien se retrouver au pied du sapin de Noël.

Sentosphère, marque française, présente quelques jeux fabuleux, pour cette fin d’année. Parmi eux, un Voyage olfactif, pour les enfants à partir de 8 ans, un jeu éducatif intitulé L’Alphabet, pour les bambins à partir de 3 ans, des puzzles pour les adultes, des puzzles pour les enfants, et différents coffrets d’activités intemporelles.

Pour ce Noël, France Net Infos a succombé au charme des puzzles enfants. Des jeux pour les enfants, dès 3 ans et jusqu’à 6 ans, et même pour les adultes. Des puzzles à retrouver dans la collection Calypto qui offre un bel éventail de jeux calmes, d’observation et de logique. Plusieurs coffrets sont suggérés, dont un qui présente deux puzzles, de 24 pièces, pour les enfants à partir de 3 ans.

Les Animaux sauvages est une boîte qui présente donc deux puzzles de 24 pièces. Deux adorables illustrations, au trait rond et un détail coloré. Les jeux sont fabriqués en France, en carton assez solide, pour les petites mains. Les pièces sont de taille raisonnable et assez grande, pour une préhension et une manipulation plus faciles. Le verso de puzzles présente des motifs différents, afin de pouvoir les trier plus facilement, invitant les enfants à démarquer, séparer, trier. A l’intérieur de la boîte se trouvent également deux posters, pour aider et accompagner les enfants à reproduire l’image. Ainsi, au fur et à mesure du jeu et du développement de l’enfant, les posters pourront se retirer, petit à petit. Les pièces sont douces, à 70% en carton recyclé.

Sentosphère, marque française, créatrice et fabricante de jouet, aime offrir des expériences sensorielles aux enfants. Ainsi, à travers la nouvelle collection Calypto, un bel éventail de puzzles charmants, pour petits et grands, offre de belles expériences à venir, entre toucher, logique, visuel…

