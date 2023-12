Les cauchemars de Mimi – Ed. Mangetsu

Les cauchemars de Mimi est un bel ouvrage relié, paru aux éditions Mangetsu, fin octobre 2023. Un manga, grand format, de Junji Ito, des récits cauchemardesques, recueil de légendes urbaines culte au Japon, entre horreurs, ténèbres et mystères.

Ce jour-là, il avait plu sans interruption. Mimi et un ami étaient en voiture. Alors que la jeune femme, tourne à un carrefour, elle aperçoit une silhouette étrange, en haut d’un poteau. Elle interpelle son ami, lui demandant ce que c’est. Elle lui montre le haut du poteau. Une vieille femme, la peau très ridée, les cheveux au vent et les yeux blancs est en équilibre sur le poteau. Le jeune homme, effrayé, voit l’horreur ! Il trouve cela flippant. C’est alors que quelque chose tombe. La créature est sur le pare-brise de la voiture. Les deux jeunes gens crient d’effroi ! Lorsqu’ils sont sortis de la voiture, la vieille femme s’était volatilisée. Il n’y avait plus personne, non plus, au sommet du poteau.

Le bel ouvrage ressemble plutôt à un recueil de légendes urbaines sombres et horrifiques. Ainsi, l’on suit Mimi, belle jeune femme, à travers son quotidien, qui reste souvent rythmé par des visions et phénomènes d’horreur. Alors qu’elle est en voiture, une vieille femme hideuse se jette sur son pare-brise. Ou alors, lorsqu’elle se promène avec un ami, ils découvrent dans les bois une jeune femme pendue, son corps semblant rejeter un liquide… Le manga présente donc des chapitres, des histoires, plus ou moins longues, dans lesquels on retrouve Mimi, toujours dans des situations d’horreur. Les scènes étranges et terrifiantes se poursuivent donc, offrant tension, frisson et épouvante, avec toujours autant d’efficacité. Le dessin reste captivant, en noir et blanc, avec des personnages travaillés, expressifs, pour ressentir toujours plus ou mieux, l’horreur des situations.

