Pères Noël Verts : à Nice le groupe 3A La Collection lance une collecte de jouets en faveur du Secours Populaire

Pour la 5ème année consécutive, les établissements niçois du groupe 3A Hôtels La Collection s’unissent pour la bonne cause. Depuis 2019, le groupe se mobilise régulièrement en faveur de différentes associations comme lors de la campagne Octobre Rose pour laquelle les hôtels ont récolté 7 904 € il y a quelques jours en faveur de l’association SOS Cancer du Sein. En cette fin d’année, l’Hôtel West End, l’Hôtel Aston La Scala et l’Hôtel Beau Rivage organisent une collecte de jouets aux pieds de leurs sapins en faveur du Secours Populaire des Alpes Maritimes. Tous les Niçois sont donc invités à venir déposer jeux, livres, peluches, jeux de sociétés et autres divertissements du 1er au 20 décembre 2023.

Pour prêter main forte au Père Noël, une équipe de Pères Noël Verts bénévoles viendra récupérer les présents pour les mettre en vente. Le montant récolté permettra ainsi d’acheter de nombreux jouets neufs aux enfants défavorisés qui pourront ainsi profiter de la magie des fêtes. Ces deux dernières années, ce sont à chaque fois plus de 1 500 jouets qui ont été récoltés.

Né en 1945, le Secours Populaire s’est donné pour mission d’agir contre la pauvreté et l’exclusion en fonctionnant essentiellement grâce au dévouement de milliers de bénévoles. C’est pour soutenir tous ceux à qui le légendaire Père Noël Rouge ne peut pas rendre visite que l’antenne des Alpes-Maritimes organise depuis 1976 la campagne des Pères Noëls Verts, parés aux couleurs de l’espérance.

Conditions de participation : Les jouets pourront être remis au pied des sapins de l’Hôtel West End, l’Hôtel Aston La Scala et l’Hôtel Beau Rivage jusqu’au 20 décembre 2023 à midi. Les jouets doivent être en bon état, et, pour des questions de sécurité, ne doivent pas être emballés dans du papier cadeau.