La quête d’Ewilan – L’intégrale Anniversaire 20 ans

Pour fêter les vingt ans de La quête d’Ewilan une nouvelle version en intégrale, est parue aux éditions Rageot, fin octobre 2023. Un bel ouvrage, aux tranches illustrées, de Pierre Bottero, qui propose de retrouver la trilogie fantasy, avec le prequel Avant.

Elle a peur. Elle a froid aussi. La jeune fille voudrait quelqu’un pour la prendre dans ses bras et pour la réchauffer. Elle aimerait qu’on la délivre de la peur qui ronge son ventre… Elle voudrait quelqu’un pour boucher les trous dans sa tête. Tous ces trous qui volent ses souvenirs et la laissent comme nue à l’intérieur d’elle. La jeune fille aimerait quelqu’un pour lui murmurer que ce n’est pas si grave si elle ne sait plus qui elle est et ce qu’elle fait là. Elle aimerait tellement avoir quelqu’un pour lui dire qu’il l’aime… Deux hommes discutent devant la jeune fille. L’un demande à l’autre si la fillette ne présente aucune déficience…

L’intégrale, offre, comme pour la première version, le récit Avant, permettant de découvrir Camille, dans sa famille d’adoption, et sa rencontre avec Salim. Un making of propose des interviews des personnages, offrant un moment en plus, avec cet univers. Le récit fantastique reste captivant, pour cette aventure incroyable que va vivre Camille, accompagnée de Salim. Le roman est rythmé, plaisant, offrant parfois quelques chapitres assez courts. L’action et l’humour s’entremêlent très bien, pour cette aventure, où les personnages sont attachants et les dialogues plaisants. Le thème de la famille et l’amitié sont au cœur de cette histoire fantastique, devenu un incontournable.

La quête d’Ewilan revient dans une nouvelle version en intégrale, pour fêter ses 20 ans ! Un très bel ouvrage, à la couverture dorée, des éditions Rageot, qui propose de découvrir ou redécouvrir cette trilogie de la littérature fantasy jeunesse, offrant un beau récit d’aventure rythmé d’action, d’humour, d’amitié, d’amour, de magie, d’espoir…

