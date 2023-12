Victor & Hugo – Chocolats et gourmandises de saison pour Noël

Parmi les gourmandises que nous avons pu déguster à l’approche de Noël, il y a les délicieux chocolats de Hugues Pouget, fondateur de la Maison Victor & Hugo. Des recettes aux qualités gustatives indiscutables, exclusivement conçues avec des produits de saison, sans colorant, ni arôme naturel.

Victor & Hugo – Le goût du raffinement

Victor & Hugo est une Maison prestigieuse de pâtisserie-chocolaterie haut-de-gamme, inspirante pour la force de son engagement. En effet, Hugues Pouget propose des gourmandises aux ingrédients d’origine naturelle afin que les recettes restent authentiques. Et pour ce faire, le chocolatier n’hésite pas à voyager autour du monde pour trouver de l’inspiration et proposer ce qui se fait de mieux en termes de saveurs. Soit, un choix minutieux des ingrédients présents dans chacune de ses créations, plus belles les unes que les autres.

D’ailleurs, nous vous conseillons de vous rendre sur le site officiel de Victor & Hugo pour apprécier les beautés des bûches et bûchettes proposées à l’occasion de Noël : Exotique, Chocolat, Citron-Verveine ou encore Marron-Clémentine.

Et parce que nous sommes chanceux, nous avons pu découvrir le calendrier de l’Avent « Noël en chanson » qui en plus d’être esthétiquement superbe, réserve de belles surprises gustatives.

« Noël en chanson » – 24 jours d’authenticité

Le calendrier de l’Avent « Noël en chanson » nous a surpris par générosité. Il va facilement contenter toute la famille durant tout le mois de décembre. Les cases sont bien garnies, jusqu’à trois gourmandises/chocolats parfois. De quoi combler les aficionados de chocolat !

Nous avions quelques attentes étant donné les promesses du créateur, à savoir proposer des chocolats authentiques en termes de goût. Et la promesse est respectée ! Nous avons été scotchés par les saveurs qui se distinguent une à une. Contrairement à d’autres calendriers chocolatés, le sucre n’envahit pas les papilles, au contraire, le goût des chocolats est bien plus subtil. Et plus original aussi, avec des mélanges harmonieux absolument divins : chocolat noir, au lait, croustillant, fondant. Sans oublier les autres douceurs glissées dans le calendrier : nougat, pâte de fruits, etc.

Et ce n’est pas tout, puisque Victor & Hugo n’a pas oublié d’ajouter une touche de magie en misant sur un esthétisme festif, à savoir une réunion de gens autour d’un sapin joliment décoré. Sans oublier ces jolies musiques de Noël qui se diffusent à chaque ouverture du calendrier grâce à un capteur intégré.

Nous sommes ravis d’avoir pu découvrir la Maison Victor & Hugo qui nous a séduit par la transparence des ingrédients utilisés et le goût authentique de leurs chocolats. Nous vous encourageons à vous rendre sur le site officiel afin de découvrir l’étendue de la collection de Noël.