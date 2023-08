Silverlit – Monster Flex Série 4

Silverlit, marque de jouets interactifs et technologiques, continue d’innover et de présenter de surprenants objets. Les Monster Flex sont de super figurines étonnantes, extensibles et très solides, à collectionner ! La série 4 est déjà à retrouver…

Les Monster Flex de Silverlit sont des jouets surprenants et inédits, proposant toute une collection de monstres. Cette série 4 présente des monstres cinématographiques, la torche, la momie, le gladiateur, le soldat d’élite… Deux des quatorze figurines à collectionner sont phosphorescents, ils brillent dans le noir ! Ces jouets sont originaux et captivants, avec leur texture et leur drôle de trogne.

En effet, ces monstres assez connus, suggèrent une collection plutôt amusante et distrayante. Des personnages qui rappellent des monstres et individus du monde du cinéma, intéressants et captivants, plutôt caricaturaux. Grâce à leur matière innovante et étonnante, ils sont très extensibles. En effet, les enfants vont pouvoir les presser et les étirer, les maltraiter à volonté et cela sans jamais les casser ! La matière est agréable et surprenante, la texture assez douce. Les figurines restent donc à malaxer, entre slime et sable, proposant ainsi de déstresser. Effectivement, la texture malléable est assez relaxante, plaisante. Les enfants vont avoir envie, assez rapidement, de malaxer et étirer, dans tous les sens, ces jouets, pour voir si tout cela tient bien !

Les Monster Flex, de Silverlit, sont des jouets, à retrouver et à collectionner, avec cette série 4. De nouveaux personnages, inspirés du cinéma, restent à malaxer, étirer à l’infini, avec cette matière curieuse, douce et innovante, qui propose aussi de se relaxer.

