The Witcher – Un monde de légendes – Ed. Bragelonne

The Witcher – Un monde de légendes est un ouvrage de Justine Breton, paru aux éditions Bragelonne, en août 2023. Une étude, au format moyen, qui propose de découvrir l’œuvre. Entre autre, la façon dont The Witcher construit sa propre légende, entre romans, jeux vidéo et séries.

Après une liste d’abréviations, qui fait référence à toutes les œuvres autour de The Witcher, romans, séries et jeux vidéo, la légende du sorceleur débute. Ainsi, il est expliqué que depuis 1986, par étapes successives, l’histoire du sorceleur Geralt, de sa fille adoptive Cirilla, prend forme. Mais la saga ne tourne pas qu’autour de ces deux personnages. En effet, d’autres protagonistes importants, se révèlent et évoluent dans cet univers fantastique, comme la magicienne Yennefer, le barde Jaskier… La légende de Geralt est toujours en construction. Elle ouvre ainsi la voie à un riche univers transmédiatique. Ce même univers se retrouve sur différents supports artistiques et médiatiques.

L’autrice vient dévoiler les bases d’un monde sombre et empli de monstres, à travers les deux premiers romans de l’auteur, Andrzej Sapkowski. Un univers fabuleux, riche et dense, qui va se développer, petit à petit, au fil des sorties et des années. L’œuvre de Spakowski a connu un grand succès, partout dans le monde. Elle continue de se développer en série télévisée adaptée des nouvelles et premiers romans. L’ouvrage vient donc décrire et analyser toute l’œuvre et son développement, pour comprendre cet univers riche, et ses différents personnages. Un récit légendaire, toujours en construction, qui forme des histoires glorifiantes de héros et de leurs exploits. La saga The Witcher captive, de par sa composition, sa narration, son histoire, son merveilleux, avec une approche toujours épique.

The Witcher – Un monde de légendes est un bel ouvrage riche et intéressant, de Justine Breton, paru aux éditions Bragelonne. Un livre, comme une étude, qui invite à découvrir comment cette œuvre a pu se développer, pour devenir incontournable, internationale, légende…

