La collection de Docu-BD Histoires incroyables, des éditions Petit à petit, se complète avec le titre Histoires incroyables de la Coupe du monde de Rugby. Un bel ouvrage, d’Emmanuel Marie, Didier Cavarot et de plusieurs dessinateurs, paru en août 2023, qui vient présenter une trentaine de moments d’anthologie des précédentes compétitions.

C’est avec un sommaire assez complet que débute ce bel ouvrage, entre documentaire et bande dessinée. L’année 1987 amorce la découverte, avec la création de la coupe du monde. En effet, après quelques années de discussions, de réunions, d’échanges, d’accords et de renonciations, le jour du premier match est arrivé… Mais tout cela resta épique, car depuis la première proposition d’Alfred Eluère, en 1947, du chemin a été fait. A cette époque, l’idée même d’organiser une Coupe du monde de Rugby représentait une idée purement farfelue ! Il aura fallu attendre 1970, pour qu’Albert Ferrasse prenne la main et relance l’idée. Le rugby mondial entrera dans une nouvelle ère en 1987, après un accord des différents pays, en 1985.

L’ouvrage oscille, comme tous ceux de la collection, entre documentaires et histoires en bande dessinée. Ainsi, l’on découvre les prémices de la Coupe du monde. Tout le travail qu’il aura fallu apporter, pour arriver jusqu’à la compétition. Des scènes se montrent en images, pour s’immerger un peu plus dans les petites histoires de la grande histoire. Des évènements, des personnalités se présentent, autour du monde du rugby et bien évidemment de la coupe du monde. Le livre est riche et intéressant, proposant de retrouver une trentaine de moments d’anthologie, à l’occasion de la 10ème édition de la Coupe du monde de Rugby, organisée en France. L’album fait revivre quelques moments de grands matchs, proposant aussi de revenir sur quelques figures incontournables du monde du rugby. Des anecdotes, des moments de pelouses, ou encore dans les coulisses, les fans seront ravis de découvrir ces moments sportifs.

Histoires incroyables de la Coupe du monde de Rugby est un album riche et intéressant, des éditions Petit à petit. Un Docu-BD qui vient apporter des informations sur la réalisation de cette compétition, en passant par les histoires de certains joueurs et les plus grands matchs.

