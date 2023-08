Wonder Woman Historia – Urban Comics-DC Black Label

Un récit, vu sous un autre angle de réflexion, dans un one-shot XXL, aux dimensions mythiques et théologiques. À retrouver depuis le 18 août 23 aux Éditions Urban Comics & DC Black Label.

Le décor :

L’olympe…

… Et ses 8 déesses : Hestia, Artemis, Démeter, Hécate, Aphrodite, Athéna. Et Héra, Déesse des femmes, qui ressent toutes vos meurtrissures, qui vous aime incommensurablement. Toutes les femmes lui appartiennent, et elle est là pour les aider, les protéger. Mais, au fil de l’Histoire, des écritures, des siècles, les injustices faites aux non-hommes, par les hommes, brûlent son âme comme une flamme et la marque comme un tison.

Les dégradations. L’esclavage. L’exclusion. L’impudence. Les agressions. Les meurtres …. Tous les asservissements et les souffrances vus avec un millier d’yeux, dans le même temps sont insoutenables pour les Déesses.

Aussi, s’empressent-elles ce jour-là, d’aller exposer leurs doléances, au grand Zeus. Celui-ci écoute attentivement, avec les autres dieux. Elles soulèvent plusieurs questionnements. Plusieurs vérités sont énoncées pour contrer leur rage. Et, malgré les explications, Zeus refuse leur requête.

Malgré tout, ne pouvant influencer leur Roi, abandonnées par Héra craignant la colère de Zeus, elles se dirigent vers le puit des égarées, aux confins du Tartare. Pour rendre hommage à toutes ces âmes meurtries, et pour exécuter leur plan, sans l’accord de leur Roi. Pour créer les vengeresses des femmes. Les Amazones. Chacune fait un don d’elle-même, comme des fées penchées sur un berceau.

Et l’Histoire des femmes, l’utopie des Amazones commence…

Le point sur le comics :

Époustouflant de beauté et absolument incroyable. Kelly Sue DeConnick et Phil Jimenez expliquent le cheminement de leur création : Wonder Woman Historia. Croyez-moi, c’est un pur délire aux Éditions Urban Comics/DC Black Label.

Les auteurs font tomber tous les acquis, tous les apprentissages que nous connaissons sur ces « femmes guerrières » : les Amazones. Grâce à une recherche pointue, l’une s’abreuvant de conférences sur la mythologie, la Grèce antique. L’autre sur des techniques de processus créatif. Ils réinventent le mythe en effaçant toutes les espiègleries jusqu’alors entendues. Le récit n’en est que plus riche, et passionnant, soutenu par une préface comprenant les propos recueillis par Alex Jaffe.

On reprend donc tout à zéro, dans ce one-shot illustré par Phil Jimenez, Gene Ha, Nicola Scott, et une foule de personnes à la colorisation. Le résultat est d’une liberté créatrice, fabuleuse !!! Dans un format luxueux qui force l’immersion totale dans ces décors gargantuesques. Le lecteur absorbe avec intensité le récit, totalement « nouveau », finement consistant au fur et à mesure. Diablement féministe, fort, et théologique.

La conclusion :

Une recherche en mythologie nécessaire à la solidité et la direction de ce récit fabuleux. Wonder​ Woman Historia, est un spin off renseigné dont la narration solide nous plonge dans un one-shot au style maîtrisé. Le format XXL des Éditions Urban Comics collection DC Black Label, et ces illustrations singulièrement fabuleuses éclipsent totalement tout ce que nous avons connu jusqu’à présent.

Une tuerie totale à lire et relire, en profitant des notes de Jimenez, Scott et Ha, puis de la Galerie de couvertures en fin de lecture !!!