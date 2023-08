Bonne Maman – Des glaces gourmandes pour parfaire l’été

Pour ce nouvel été, la marque française Bonne Maman renouvelle l’expérience, avec ces petits pots de glaces. Deux nouveautés sont également à retrouver et déguster, pour toujours plus de sensation et de bonheurs gustatifs. Ainsi, six pots glacés sont à savourer pour cette nouvelle saison estivale !

Bonne Maman, marque française, d’abord connue pour ses confitures, puis biscuits, gâteaux et yaourts et desserts, continue de surprendre et d’éveiller les papilles. En effet, les quatre premiers parfums de crèmes glacées, qui ont régalé les français et françaises, se complètent avec deux nouvelles recettes, Fruits exotiques et Caramel au beurre salé.

A déguster cet été ou à la rentrée, pour prolonger le plaisir, les deux nouvelles recettes restent savoureuses et gourmandes. Le petit pot de crème glacé aux fruits exotiques est une recette fraîche et fruitée, au lait entier et à la crème fraîche. C’est onctueux, fondant, mais aussi un peu croquant, avec ces morceaux de fruits qui viennent croquer sous les dents. Le petit pot de crème est sublimé par une sauce fruitée et suave, réhaussée d’une pointe de jus de citron vert.

Le petit pot de crème glacé au caramel au beurre salé est une préparation qui rappelle des saveurs d’enfance et de desserts. Un réconfort sous la forme d’un duo sublime, avec la crème à la crème fraîche et la crème au caramel au beurre salé. Là aussi, l’ensemble reste réhaussé d’une sauce au caramel au beurre salé et la vanille, pour apporter toujours plus de douceur.

Les recettes restent différentes, invitant tous les gourmands à savourer de savoureux pots de crème glacée. La dose est parfaite, les mélanges équilibrés, pour offrir toutes les saveurs douceur et réconfort, rafraîchissant, pour cet été, ou pour la rentrée, afin de profiter de ces derniers instants gourmands, simples et frais.

La marque gourmande et française Bonne Maman présente, pour cet été, deux nouvelles recettes de pots de crème glacée. Des préparations savoureuses et délicates, proposant des instants authentiques et des textures gourmandes, qui se déclinent en deux nouvelles recettes, Fruits exotiques et Caramel au beurre salé, qui sauront plaire !

La marque française et gourmande Bonne Maman est à retrouver par ici…