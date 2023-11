Skinminute Switzerland – La nouvelle gamme Babyminute

Skinminute Switzerland a présenté, il y a quelques mois, sa nouvelle gamme Babyminute, composée de quatre cosmétiques, pour l’hygiène des tout-petits. Des produits, à utiliser dès la naissance, qui invitent à une routine complète, formulée jusqu’à 99,8% d’ingrédients naturels.

Babyminute est donc une nouvelle gamme de produits, de la marque Skinminute Switzerland, qui propose quatre cosmétiques, pour les tout-petits. Cette nouvelle gamme se compose d’un gel lavant doux corps et cheveux, d’un lait corps doux, d’une crème hydratante et d’une huile de massage. Des produits d’hygiène adaptés à la peau fragile des tout-petits, dès la naissance. En effet, les produits sont confectionnés avec des ingrédients entre 88 et 99,8% d’origine naturelle.

Le gel lavant doux corps et cheveux, sous forme de pompe, a été élaboré, pour répondre aux besoins des nouveaux-nés. Ainsi, il permet de laver bébé, de la tête aux pieds, tout en douceur, avec sa texture douce et son parfum soyeux et rafraîchissant. Le gel est légèrement moussant, très agréable à appliquer sur la peau des tout-petits, pour le bain quotidien, sans allergènes et sans silicones, ni colorants.

Pour les peaux sensibles de bébés, la crème hydratante semble également indispensable au quotidien, surtout en ce moment, avec le froid et l’hiver qui se profilent. La crème est soyeuse, elle hydrate l’épiderme et aide à renforcer sa barrière de protection naturelle. Sa texture onctueuse pénètre assez facilement, dans la peau, sans laisse de film gras. Très agréable, son parfum reste doux et floral.

L’huile de massage, au calendula, tournesol et soja, offre une belle expérience pour bébé et les jeunes parents. Le produit est naturel, à la texture légère, glissant facilement sur le corps de bébé, ainsi que dans les mains. L’huile de massage nourrit, hydrate, apaise et protège la peau délicate de bébé, permettant de garder la peau douce et lisse. Elle est parfaite en cette saison, pour les mains des jeunes parents également ! L’huile de massage laisse un parfum légèrement fruité, sur la peau. C’est notre produit coup de cœur, car il est le plus naturel, il est très agréable et invite à un moment de bonheur et de partage sensoriel, entre bébé et les parents.

Enfin, il y a aussi le lait pour le corps, qui vient complet cette nouvelle gamme. Un produit qui vient hydrater et protéger la peau des bébés, renforçant sa barrière protectrice naturelle. Le lait apaise et régénère la peau, pour être plus douce et saine.

Skinminute Switzerland présente une nouvelle gamme pour les tout-petits, Babyminute. Une gamme qui se compose de quatre produits cosmétiques pour l’hygiène quotidienne des bébés, et cela dès la naissance. Des produits naturels, doux et très agréables, certifiées sans barabènes et phenoxyethanol, sans allergènes, sans silicones et colorants, sans huiles minérales.