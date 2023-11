Gargamel l’ami des Schtroumpfs – Ed. Le Lombard

Gargamel l’ami des Schtroumpfs est le quarante-et-unième tome de la série Une histoire des Schtroumpfs de Peyo. Une bande dessinée d’Alain Jost, Thierry Culliford et Alain Peral, parue aux éditions Le Lombard, en octobre 2023, qui présente une nouvelle aventure, pour les petits lutins bleus et leur ennemi de toujours.

Tout semble calme, dans le village des Schtroumpfs, pourtant Schtroumpf Coquet crie devant son miroir ! Il explique au Grand Schtroumpf que c’est horrible et affreux. Il est défiguré ! Le Grand Schtroumpf tente de le rassurer, affirmant qu’il a juste quelques petits boutons sur le visage. Cela doit venir de quelque chose qu’il a mangé. Aussi, il ne faut pas en faire tout un drame ! Schtroumpf Coquet répond qu’il se voit horrible et repoussant. Puis, il image s’il gardait ces boutons toute la vie ! Grand Schtroumpf explique qu’il va confectionner un baume spécial pour la peau, afin de rassurer le petit lutin. Ce dernier remercie et demande, par pitié, de ne pas perdre de temps. Grand Schtroumpf s’en va, pensant que Schtroumpf Coquet ne le laissera pas tranquille tant que ses boutons seront sur son visage ! Aussi, il pense qu’une bonne pommade devrait tout arranger…

Alors que les Schtroumpfs partent en forêt pour trouver du millepertuis, Gargamel se retrouve à une soirée entre alchimistes. Là, il apprend que chasser les Schtroumpfs sans cesse, sans jamais y arriver, et tout cela pour une formule qui ne fonctionne pas, ne vaut pas la peine. Déboussolé, il se rend compte qu’il a gaspillé ses plus belles années, pour rien… D’un autre côté, un scientifique va explorer la forêt pour trouver des êtres à observer. Là, il découvre les Schtroumpfs et tente de les capturer ! Gargamel vient en aide aux petits lutins bleus… Le titre accroche pas mal et l’aventure présentée est très plaisante à découvrir. La bande dessinée offre son lot de rebondissements et de péripéties, tant pour les héros, que pour Gargamel ou encore Georges-Louis. L’humour rythme le récit, tout comme la ruse, l’entraide… Le dessin reste plaisant, coloré, avec un trait rond et doux.

Gargamel l’ami des Schtroumpfs est le quarante-et-unième tome de la série jeunesse Une histoire des Schtroumpfs, des éditons Le Lombard. Un album qui présente un titre qui interpelle et offre une belle et nouvelle aventure à ces petits lutins bleus, toujours plein de ressources !

