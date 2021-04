Smart Seas – Les Smarties en édition limitée

Smarties est une marque du groupe Nestlé, qui depuis 1937 présente des bonbons chocolatés multicolores et funs, pour les enfants, mais aussi pour les grands ! Des billes plates multicolores qui nourrissent l’imagination des enfants, pensent à leur avenir en proposant des packagings en papier entièrement recyclable.

En effet, depuis plus de 80 ans, la marque Smarties offre un monde de couleurs et de gourmandises aux enfants. Aujourd’hui, avec la prise de conscience collective, la marque se devait de réagir, ainsi, depuis le mois de janvier, elle devient la première marque de confiserie internationale à décliner l’intégralité de ses packagings en papier entièrement recyclable.

Derrière cette première démarche c’est l’engagement du groupe Nestlé, qui veut rendre tous ses emballages recyclables ou réutilisables, d’ici 2025. Mais en attendant, c’est la marque Smarties qui débute plutôt bien, proposant aussi, depuis le début du mois d’avril 2021, une édition limitée Smart Seas, dans un format généreux, un tube beaucoup plus grand et gros, en papier recyclable. Les billes plates, ou lentilles, restent de même taille, mais dans cette édition limitée, elles sont exclusivement bleues et vertes, aux couleurs d’origine naturelle, bien évidemment. Les bonbons chocolatés sont fabuleux, croustillants et savoureux, composés de chocolat 100% pur beurre de cacao. Ils contiennent plus de 65% de chocolat au lait, avec un peu de sucre et de farine de blé, entre autres.

Le packaging, plus grand et gourmand invite à plonger la tête la première dans une aventure sous-marine, grâce notamment à un QRCode, sur chaque pack. Lorsqu’il est scanné, les enfants, ou les plus grands, sont invités à découvrir les animaux marins, avec des anecdotes sur les mers et océans. On pourra aussi y tester nos connaissances sur les fonds marins. C’est une manière ludique et pédagogique de découvrir en famille, l’univers fascinant et fragile des océans, afin d’encourager chacun à préserver cette richesse et cette ressource délicate. Le packaging, en plus d’être gourmand de par sa taille est également reconnaissable, avec une police d’écriture qui reste la même, des couleurs naturelles, qui rappelle le carton et la couleur bleue, pour cette édition limitée, pour les océans. Un tube polygone indétrônable, gourmand et captivant, qui nous entraine un peu plus loin, à la découverte des océans.

