Meurtres à Moulinserre – Editions Sépia

Meurtres à Moulinserre est un roman de Renaud Nattiez, paru en avril 2021, aux éditions Sépia. Un roman original, se frottant à l’univers d’Hergé et Tintin, réunissant ainsi des personnages imaginaires et des personnes réelles dans un polar plutôt bien mené.

A Paris, la gare du Nord ressemble à une ville dans la ville. C’est une véritable fourmilière qui grouille d’hommes d’affaires pressés, de touristes chargés de sacs à dos… Une agitation qui ne suffisait pas à effrayer un jeune homme ayant vécu plusieurs années dans une mégalopole asiatique. Tcheng Song-Yin était, comme tant d’autres voyageurs à regarder l’un des tableaux électroniques des trains au départ, attendant l’affichage du numéro du quai. Le jeune homme découvrait avec curiosité et perplexité les noms des destinations qui lui étaient inconnues. Le jeune chinois semblait ravi de ces sonorités exotiques, qui le changeait un peu des anglo-saxonnes. En effet, il y a quelques années, il s’était établi à Londres, chez le neveu de son père adoptif.

Le roman est surprenant et orignal, présentant un polar assez bien mené, avec plein de références, et bien évidemment la réalité et la fiction qui s’entremêlent inlassablement. C’est aussi un peu une parodie qui est à découvrir, à travers ce polar, cette enquête menée par une grande bédéphile, qui va devoir lever le voile sur un meurtre commis au château de Moulinserre, lors d’une fête donnée par une grande star de la BD, à l’occasion de son anniversaire. Les chapitres sont assez courts, la lecture plaisante et rythmée, entre les nombreuses références à l’univers de Tintin et d’Hergé, les rebondissements, les coups de théâtre, les fausses pistes… L’ambiance est rapidement posée, entre ce meurtre et les rencontres incroyables, dans un monde fait de stars, entre argent, célébrité et amour.

Meurtres à Moulinserre est un roman des éditions Sépia, un polar parodique à suspense, dans lequel se côtoient, dans un bel équilibre, les vraies personnes et les personnages de fiction, apportant des références nombreuses et diverses, plaisantes et captivantes.