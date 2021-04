Petit Nathan – Promenade sous la terre

Promenade sous la terre est un livre animé, pour les tout-jeunes-lecteurs, dès 6 mois, paru aux éditions Nathan, dans la collection Petit Nathan, en avril 2021. Un livre poétique, curieux et beau, qui invite à découvrir les animaux, petits et gros, qui vivent sous nos pieds.

Dès la couverture, les jeunes enfants peuvent activer l’animation et faire bouger les bras du petit lapin, qui tient dans ses pattes des carottes. Juste sous nos pieds, dans la terre, vivent des milliers d’animaux, petits et gros. Il y a des vers de terre, des chenilles, des rongeurs, des taupes… Pendant que les souris s’amusent dans leurs terriers, la maman blaireau sort du sien, pour aller chercher à manger pour ses petits qui dorment encore. Dans leurs terriers, les lapins sont les petits coquins, ils comptent les noisettes et les glands, tandis que d’autres font la course, ou roupillent tranquillement.

Ainsi de suite, à chaque double page, les jeunes lecteurs vont découvrir une nouvelle scène, se déroulant sous la terre, présentant quelques-uns de ces animaux dans leur terrier ou tunnel. Une animation va permettre aux enfants de s’immerger plus facilement dans cet univers particulier et curieux, en actionnant des tirettes, en tournant des roues… Le texte est simple, écrivant rapidement et clairement la scène, suggérant ainsi aux bambins d’enrichir leur vocabulaire et de découvrir de nouveaux animaux. La promenade sous terre est poétique, douce, avec des animaux, petits et gros, adorables, entre les bébés animaux qui dorment, les enfants qui s’amusent et les mamans qui rassurent et vont chercher à manger. Le dessin est également beau, avec un trait rond, doux et fluide, et surtout ces effets brillants, avec des traits argentés.

Promenade sous la terre est un nouvel ouvrage pour les tout-petits, des éditions Nathan, qui propose un voyage fabuleux, sous terre, à la découverte d’animaux qui y vivent, entre galeries et terriers, pour les lapins, les taupes, les fourmis, les blaireaux, les vers de terre, les souris…