Happy End – La grande panne

La grande panne est le premier tome de la nouvelle série des éditions Le Lombard, Happy End. Une bande dessinée d’Olivier Jouvray et Benjamin Jurdic, parue en avril 2021, qui est originale, bien pensée, positive et ambitieuse, malgré le point de départ d’une crise et d’un début de fin du monde.

Mollie est allumée la caméra de son téléphone portable. Elle se présente, tout comme sa famille, en passant dans les chambres de ses deux sœurs et de son frère. Elle est en train de monter un film, pour pouvoir la mettre dans une capsule temporelle, pour les générations futures. Ainsi, quand elle aura fini d’enregistrer son petit film, elle ira l’enterrer dans le jardin, dans une boîte, pour que les générations futures puissent découvrir le monde à son époque, si l’humanité survie à la fin du monde. Alors qu’elle se trouve dans la chambre de sa sœur hyper-maniaque, sa mère l’appelle pour descendre, car son père va bientôt partir. La jeune fille descend tout en continuant de filmer, elle présente ainsi son frère sur le canapé en train de jouer à un jeu vidéo, puis sa mère qui se prépare à aller courir. Dans la véranda, elle retrouve sa deuxième sœur et son père.

La jeune fille se prépare à la fin du monde depuis quelque temps, sous les regards amusés et parfois moqueurs de sa famille. Seul Oscar, un vieil homme qui aide son père, ou inversement, la prend au sérieux, et lui montre sa cave pleine de provisions, pour tenir quelques mois. Le lendemain, en revenant du collège, Mollie lit des informations inquiétantes concernant le pays. Le soir même, à la maison, les informations qui passent à la télévision ne sont guère encourageantes, une nouvelle grosse crise vient paralyser le pays. Alors que tout le monde s’énerve et n’écoute pas la jeune fille, Oscar arrive chez eux et les invite à le suivre. La bande dessinée est originale, non pas par le fait de nous présenter une nouvelle fin du monde, mais dans le déroulement des évènements et les préparatifs de cette famille face à une crise sans précédent. Un récit qui est plutôt une réflexion, face à cet évènement perturbant, où tous les repères s’effondrent, avec des sentiments partagés, entre l’indifférence, l’incompréhension, l’agressivité, la peur, l’optimisme, l’espoir… L’histoire est plutôt plaisante à découvrir, avec des notes d’humour et des personnages attachants à découvrir. Le dessin est moderne, fluide et agréable à découvrir, assez expressif et vif.

La grande panne est le premier tome de la nouvelle série survivaliste des éditions Le Lombard, qui présente une famille sur le point de subir une crise économique sans précédent, qui va paralyser tout le pays, et mettre tout le monde à mal, poussant la famille à prendre de grandes décisions, pour les jours à venir…