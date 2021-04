Comment changer ses prises électriques en toute sécurité

Lorsqu’on est face à quelques pannes électriques, il arrive parfois qu’on soit tentés de vouloir régler le problème soi-même. En ce qui concerne les prises électriques, il faut reconnaître qu’il y a des règles de sécurité à respecter pour son installation.

Changer ses prises par soi-même : faisable ou trop risqué ?

Changer des prises par soi-même est tout à fait faisable, mais comporte quand même quelques risques, notamment lorsque votre habileté en bricolage s’avère être très limitée. Par ailleurs, dans le cas d’un remplacement d’une prise non apparente, il est recommandé de laisser le travail à un professionnel, car il est indispensable de passer par les combles de la maison pour installer le circuit de remplacement.

Le risque encouru est donc fonction de votre habileté et de votre dextérité en bricolage. L’opération de changement de prise soi-même peut être réalisée en toute sécurité puisque la première consigne de sécurité pour l’opération consiste à couper le courant avant toute intervention.

Les bases à connaitre avant de se lancer

Avant de vous lancer dans le changement de prise électrique, voici quelques bases à connaitre.

Premièrement, en matière de précaution de sécurité, il est toujours obligatoire de déclencher votre disjoncteur avant toute opération. Deuxièmement, il faut connaitre les bases de câblage et de connexion de fils. Il est important de respecter les codes couleur des fils électriques, comme il est expliqué par exemple sur cette page publiée par des professionnels de l’électricité. En principe, les fils de même couleur sont connectés ensemble.

Une prise électrique est équipée d’un fil phase qui peut être de couleur rouge, noire ou marron et d’un fil neutre qui est de couleur bleue. Cependant, tout n’est pas que question de couleur, dans l’installation d’une prise électrique, il faut également tenir en compte du sens et des repères de l’installation. Enfin, il faut également connaitre les outils à utiliser pour changer les prises, notamment un tournevis testeur et une pince à dénuder.

Demander l’aide d’un professionnel sera toujours la meilleure option

Même s’il s’agit d’une opération faisable et sécurisée, changer une prise n’est pas si facile à réaliser. En plus des codes couleur qu’il faut connaitre, il faut également maitriser le sens d’installation et de repérage des fils.

C’est la raison pour laquelle, il est toujours recommandé de faire appel à un électricien même pour des petits travaux. De plus, toute installation doit suivre la norme NF C 15-100 et seul un électricien est apte à respecter à la lettre cette norme.

Vous pouvez trouver de nombreux tutoriels de remplacement ou d’installation de prise électrique sur le web, mais pour des questions de sécurité, il est toujours recommandé de demander l’aide d’un professionnel, c’est la meilleure option si vous exigez la fiabilité et la sécurité.