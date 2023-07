Sur les traces du fabuleux trésor d’Aquitaine – Ed. Poulpe fictions

Sur les traces du fabuleux trésor d’Aquitaine est un nouveau roman jeunesse, des éditions Poulpe fictions, paru fin mai 2023. Un ouvrage de Vanessa Pontet et Artemisia, qui propose de suivre la suite des aventures fantastiques de Faustine et son ami Mayeul.

Faustine tente de répondre à tous les messages qu’elle reçoit. Mille six cents abonnés et sept cent cinquante messages, cela fait beaucoup ! En tailleur sur son lit, la jeune fille n’en revenait pas. Après les cours, elle avait comme rituel de faire défiler les commentaires sur les publications de son compte MOA. Sa page sur la star des réseaux sociaux pour ados, ces derniers mois, avait explosé ! Faustine y racontait son quotidien et sa dernière aventure en date. Une véritable chasse au trésor en Bretagne, pendant le tournage d’une série réalisée par son père, qui avait captivé ses fans. Son pseudo Faustine_chasseresse avait rapidement été adopté en souvenir de cette enquête. Elle prenait le temps de répondre à chaque fan. Mais cela commençait à faire beaucoup et ses résultats scolaires en pâtissaient.

Pour Faustine et Mayeul, l’été s’annonce animé, car ils suivent le père de cette dernière pour un nouveau tournage. Ils partent en aquitaine, cette fois-ci ! Bien évidemment, rien ne va vraiment se passer comme prévu et le fantôme de l’une des plus grandes reines de l’histoire va surgir, pour demander de l’aide… Les deux amis vont donc devoir repartir en quête d’un nouveau trésor ! Des fantômes, des indices, des affrontements rythment le roman jeunesse, qui invite aussi à découvrir une partie de l’histoire de France. Aventure, mystère et histoire s’entremêlent assez bien dans ce récit palpitant et bien mené. Des belles illustrations accompagnent parfaitement le récit.

