Splatoon La contrée clabousse – Tome 1

Splatoon La contrée clabousse est une nouvelle série manga, des éditions Soleil manga, qui débute avec ce premier tome, paru en juin 2023. Un ouvrage, par Nintendo et Sankichi Hinodeya, qui s’inspire du jeu vidéo adulé par les gamers aux quatre coins du monde…

A Chromapolis, dans le square, la principale activité des Inklings consiste à se défier dans des combats de peinture ! A ce petit jeu, la Blue team se débrouille plutôt bien. Cette team est composée de Miss Bonnet, Miss Casque et Mr Binoclard, et l’équipe est également douée en débilité ! Little Mask arrive en retard, en pyjama. Il avait oublié de mettre son réveil. Alors qu’il demande à ses amis comment ils font pour être à l’heure à l’entraînement, il décide que la prochaine fois, il dormira sur place ! Alors il saute sur le toit d’un camion, et s’endort aussitôt. Mais le camion démarre et Little Mask avec… Alors que ses amis crient pour l’alerter, Little Mask ne répond pas et dort réellement. A son réveil, au milieu du toit du camion, Little Mask se retrouve desséché.

L’ouvrage est le manga officiel adapté du jeu vidéo Splatoon 3. Une nouvelle série pleine d’aventures et d’humour, pour Little Mask et ses amis. La Blue team va devoir affronter de redoutables rivaux, dans la contrée clabousse ! Le manga est plutôt bien rythmé et découpé. Quatre chapitres sont à découvrir et lire, agrémentés d’un teaser et d’une encyclopédie des joueurs. L’aventure est délirante et captivante, avec des personnages décalés mais aussi attachants, pour une aventure et des affrontements hauts en couleur ! L’histoire, qui se déroule dans l’univers de l’épisode Splatoon 3, offre son lot de combat et de compétition, de situations cocasses et de fantastique. Le dessin reste plaisant, élancé et vif, offrant quelques belles cases. Une planche de stickers est également à retrouver dans l’ouvrage, avec toute la Blue team.

